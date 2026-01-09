AKTUELNO

PANIKA NA NEBU, GROM UDARIO U AVION: Drama na letu Makabija 20 minuta pred sletanje

Košarkaši Makabija doživeli su pravu avionsku dramu po povratku iz Madrida, gde su u četvrtak uveče u 21. kolu Evrolige izgubili od domaćina sa 98:86.

Kako izveštavaju izraelski mediji, oko 20 minuta pre sletanja, dok se avion nalazio iznad mora, u letelicu je udario grom. Munje su osvetlile kabinu, a udarac je bio praćen glasnom bukom koja je izazvala paniku među putnicima.

Pilot je brzo reagovao i pokušao da smiri putnike, poručivši im da je avion dizajniran da izdrži ovakve udare. Ipak, napetost je bila očigledna – sve dok navijači Makabija, koji su putovali sa ekipom, nisu pokazali neočekivanu reakciju.

Oni su počeli da pevaju i skandiraju, bodreći ekipu i posebno igrača Odeda Kataša, čime su uspeli da makar malo rasteraju strah u avionu.

Mladi košarkaš Oren Sahar za izraelski portal "One" opisao kako je sve izgledalo.

"Udario nas je grom. Avion je počeo da se trese, sve je svetlelo. Bilo je strašno, svi smo bili pod stresom. Sada smo mirni, bezbedno smo stigli", rekao je Sahar.

