BRAVE SE VRAĆA U SRBIJU NAKON TRI GODINE: HALA PIONIR DOMAĆIN SVETSKOJ MMA PROMOCIJI

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MMA Savez Srbije ||

Beograd će 14. februara 2026. postati epicentar svetskog MMA-a, u organizaciji MMA Saveza Srbije! Nakon tri godine, Brave CF se vraća u Srbiju sa više od 10 spektakularnih borbi, na kojima će se predstaviti najtalentovanija imena srpskog MMA-a, uključujući aktuelne šampione i zvezde u usponu Brave organizacije.

Poznata je prva borba! Bivši kapiten MMA reprezentacije i rumunska zvezda u usponu

Ognjen Mićović, bivši kapiten MMA reprezentacije Srbije i osvajač dve evropske medalje na evropskim šampionatima, ulazi u svoj treći profesionalni meč, a drugi pod okriljem Brave CF promocije. Njegovo ime nosi težinu, a karijera već obiluje značajnim momentima sa evropske borilačke scene. Nakon što je spektakularni nokaut sa Evropskog prvenstva obišao svet i 2025. godine proglašen za performans godine, Mićović nastavlja pohod ka vrhu profesionalne scene.

Foto: Foto/MMA Savez Srbije

Suprotstavlja mu se mladi rumunski borac Lucian Dragomir, poznat po nadimku „Calf Killer“. Njegov stil je agresivan i nepopustljiv – sve pobede u profesionalnoj karijeri ostvario je bez čekanja sudijske odluke. Dragomir dolazi sa ozbiljnim grappling pedigreom, višestruki je osvajač medalja na ADCC takmičenjima i donosi energiju i eksplozivnost koja garantuje vatromet u oktagonu.

Brave CF u Beogradu donosi spektakl u pravom smislu te reči – priču, ulog i borbu koja ne poznaje kompromise. Karte su već u prodaji, a u narednim danima biće otkriveno ko će još učestvovati na ovom spektakularnom događaju, koji će zatvoriti dve nedelje pravog MMA festivala u organizaciji Svetske MMA federacije i MMA Saveza Srbije.

Publika u Beogradu ima priliku da bude deo jedinstvenog MMA spektakla i svedoči borbama koje će biti za pamćenje.

