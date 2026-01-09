Dominacija Žalgirisa: Košarkaši Crvene zvezde poraženi u 21. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Kaunasu od ekipe Žalgirisa rezultatom 99:67 (26:12, 21:16, 21:24, 31:25) u utakmici 21. kola Evrolige.

Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Čima Moneke, koji je postigao 18 poena.

U ekipi Žalgirisa najbolji je bio Azulas Tubelis sa 17 poena, dok je Silvan Fransisko dodao 15.

Žalgiris se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda na 10. poziciji sa skorom 11/10.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom, 22. kolu Evrolige gostovati Olimpiji u Milanu, dok će Žalgiris igrati sa Makabijem u Tel Avivu.

Žalgiris je bolje ušao u meč, a domaći košarkaši su u 9. minutu stigli do prednosti od 17 poena (25:8). Žalgiris je prvu čevrtinu dobio rezultatom 26:12.

Košarkaši Crvene zvezde su u 13. minutu prišli na minus 13 (30:17), ali je Žalgiris serijom od 11:4 u 17. minutu stigao do vođstva od 41:21. Domaći su održavali visoku prednost do kraja prvog poluvremena, koju su rešili u svoju korist rezultatom 47:28.

Žalgiris je otvorio treću četvrtinu trojkom Tubelisa za 50:28. Prednost domaćeg tima rasla je iz minuta u minut, a Žalgiris je u 25. minutu stigao do vođstva od 60:34. Usledila je serija Zvezde za 60:41. Žalgiris je potom održavao prednost od 16 do 20 poena, a domaći su u poslednju četvrtinu ušli sa vođstvom od 68:52.

Žalgiris je početkom poslednje četvrtine serijom 9:0 stigao do prednosti od 77:52. Igrači litvanskog tima su zatim sigurnom održavali visoku prednost do kraja meča i stigli su do nove pobede u Evroligi.

Autor: Pink.rs