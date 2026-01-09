KRIZA KOJOJ SE NE VIDI KRAJ: Partizan doživeo šesti uzastopni poraz, Barselona protutnjala kroz Beograd!

Košarkaši Partizana nastavljaju sa sunovratom u Evroligi. U okviru 21. kola elitnog takmičenja, Barselona je ubedljivo savladala crno-bele rezultatom 88:70, nanevši im šesti uzastopni poraz.

Iako je početak obećavao, pad u igri krajem druge četvrtine bio je koban za izabranike Željka Obradovića.

Pad koji je rešio meč

Crno-beli su dobro otvorili utakmicu, ali prednost nisu uspeli da zadrže ni do polaska na veliki odmor. Pad koncentracije i igre krajem prvog poluvremena omogućio je Barseloni da preuzme kontrolu, što je na kraju preraslo u ubedljiv trijumf gostiju.

Nakon ovog kola, Partizan se nalazi na samom dnu tabele sa razočaravajućim skorom od 6 pobeda i 15 poraza. Sa druge strane, katalonski gigant drži deobu druge pozicije sa učinkom 14-7.

Eks-partizanovci kobni po crno-bele

Barselonu je do pobede predvodio Huančo Ernangomez sa 16 poena, ali su ključne uloge odigrali i ljubimci Partizanove publike:

- Jan Veseli je ubacio 14 poena.

- Nekadašnji kapiten Kevin Panter dodao je 11 poena.

- Tornike Šengelija je postigao 13 pogodaka.

Vašington jedina svetla tačka, debi Džekirija

U redovima Partizana, jedini raspoložen za igru bio je Dvejn Vašington koji je meč završio sa 20 poena. Ostali su bili daleko ispod nivoa:

- Bruno Fernando je postigao 9 poena.

- Ajzak Bonga je dodao 8 poena.

Za crno-bele je debitovao Tonje Džekiri, koji je za 15 minuta na parketu upisao 5 poena i 7 skokova.

Partizanu predstoji teška borba u nastavku sezone kako bi pokušao da se podigne sa začelja tabele i prekine crnu seriju koja ozbiljno ugrožava ambicije kluba u Evropi.

Autor: Dalibor Stankov