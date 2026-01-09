AKTUELNO

ZVEZDA SE ISTOPILA U KAUNASU: Žalgiris ponizio crveno-bele sa +32 i izbacio ih iz Top 10!

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Košarkaši Crvene zvezde pretrpeli su izuzetno težak poraz na gostovanju u Litvaniji. U okviru 21. kola Evrolige, Žalgiris je slavio rezultatom 99:67, ostavivši ekipu sa Malog Kalemegdana bez ikakve šanse.

Žalgiris preuzeo deveto mesto Ovaj meč direktno je odlučivao o pozicijama u gornjem delu tabele.

Žalgiris je ovom pobedom prestigao Zvezdu i sada zauzima deveto mesto sa skorom 12-9.

Crvena zvezda je upisala drugi uzastopni poraz i skliznula na učinak od 11 pobeda i 10 poraza.

Revanš za Beograd Ekipa iz Kaunasa je ovim trijumfom naplatila dug iz prvog dela sezone. Tada je Zvezda u "Beogradskoj areni" pobedila rezultatom 88:79, ali je Žalgiris na domaćem terenu bio daleko ubedljiviji, nanevši crveno-belima jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji takmičenja.

Autor: Dalibor Stankov

