NE IDE BEZ JOKIĆA - Denver razbijen, Srbin postaje mnogo nervozan

Ovoga puta Denver nije imao nikakve šanse... Nisu mogli protiv raspoloženog rivala.

Izabranici Dejvida Adelmana su dali svoj maksimum, imali i vođestvo, ali... Atlanta je u poslednju četvrtinu ušla sa poenom zaostatka, ali je potom potpuno preuzela kontrolu. Nakon što je Denver poveo 75:74 pred poslednjih 12 minuta, Hoksi su serijom pogodaka brzo otišli na dvocifrenu prednost i mirno priveli meč kraju.

Hoksi su u prvoj utakmici posle trejda Treja Janga ostvarili ubedljiv trijumf, a najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Džonson sa 29 poena, dok je Dajson Denijels upisao tripl-dabl učinak od 17 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Hoksi su prelomili meč u poslednjoj četvrtini, koju su dobili sa čak 36:12.



Nikel Aleksander-Voker je dodao 22 poena, Onjeka Okongvu 15, a Kiton Volas 10 poena za Atlantu, kojoj je ovo bila prva utakmica nakon što je četvorostruki Ol-star Trej Jang trejdovan u Vašington.

Na drugoj strani, Pejton Votson je predvodio Denver sa 25 poena, Eron Gordon je postigao 14, Zik Nađi 12, dok su Tim Hardavej Džunior i Hanter Tajson ubacili po 10 poena. Nagetsi su u četvrtoj deonici šutirali svega 4/17 iz igre.

Denver je nastupio oslabljen, bez Džamala Mareja i Spensera Džonsa (levi skočni zglob), kao i bez Nikole Jokića (levo koleno), Jonasa Valančijunasa (list) i Kamerona Džonsona (desno koleno).

