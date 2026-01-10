AKTUELNO

STRAVIČAN MASAKR! Upali na fudbalsku utakmicu i ubijali ljude po terenu (UZNEMIRUJUĆI SNIMCI)

Izvor: Kurir, Foto: X.com/Printscreen ||

Horor snimak iz Ekvadora šokirao je svet.

Tokom fudbalske utakmice u jednom ekskluzivnom naselju na ostrvu Mocoli desilo se nezapamćen zločin.

Napadači su upali na teren tokom meča i ubijali ljude. Grupa od 10 teško naoružanih napadača uletala je na teren i krenula da ubija.

(Napomena) Snimak je uznemirujući:

Troje ljudi je ubijeno, a nekolicina njih je prebačna u bolnicu.

Gotovo je neverovatno kako se sve ovo desilo, jer lukuzno nasalje obezbeđuju veliki broj ljudi, ali očito protiv deset do zuba naoružanih likova nismo mogli ništa...

Foto: X.com/Printscreen

Šta je razlog?

Kako pišu tamošnji mediji - ovaj napad je ogranizovan mesecima unazad. A, cilj je bio da se likvidira Alias Marino, vođa ozloglašene kriminalne grupe "Los Lagartos".

Na jednom od snimaka se vidi kako napadača prilazi Marinu, surovo ga udara nogom u lice, a zatim mu staje stopalom na glavu dok on bespomoćno leži na veštačkoj travi.

Marino je bio poznat po svojim čestim putovanjima na atraktivne destinacije širom sveta (Dubai npr), ali i razvijenoj mreži za šverc narkotika u ekvadorskim lukama.

Foto: X.com/Printscreen

Autor: D.Bošković

#Ljudi

#fudbaleri

#masakr

#strava

#upad

