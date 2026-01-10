Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni protiv selekcije Holandije u meču prvog kola grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Stevanović naveo je da Holandija nije naivan tim i da njegova ekipa neće nikoga potceniti.

- Dobro su se spremili. Na pripremnom turniru su pobedili Hrvatsku, tri četvrtine bili u vođstvu protiv Mađarske. Sigurno je da će fizički biti spremni i nama će to biti idealna provera za nastavak takmičenja. Dug je put do ostvarenja prvog cilja plasmana u polufinale a zatim i finale. Naš princip je da idemo iz meča u meč, tako da sada razmišljamo samo o Holandiji - rekao je Stevanović.

U drugom meču grupe C sastaće se Španija i Izrael od 12.45 časova, a danas su na programu i mečevi u grupi A Francuska-Mađarska (15.15 časova) i Malta-Crna Gora (18).

Tri prvoplasirane reprezentacije iz četiri grupe plasiraće se u glavnu fazu takmičenja gde će se oformiti dve nove grupe.

Grupa A će se ukrstiti sa grupom C, a grupa B sa grupom D. Iz te dve grupe po dve najbolje reprezentacije plasiraće se u polufinale EP.

Zvanično osiguranje Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce u Beogradu je UNIQA osiguranje.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/