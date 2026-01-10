SRBIJA PREŽIVELA PAKAO ARENE: 'Delfini' posle neviđene penal drame srušili Holandiju! (VIDEO)

Vaterpolo reprezentacija Srbije trijumfalno je započela Evropsko prvenstvo u Beogradu, ali uz scenario koji niko nije mogao da zamisli!

Posle četiri četvrtine rovovske borbe i rezultata 13:13, pobednik je odlučen u dramatičnoj penal seriji gde su naši momci pokazali čelične živce i slavili ukupnim rezultatom 18:16.

Srbija - Holandija 13:13 (4:5, 2:3, 3:2, 3:3) Posle peteraca: 18:16

TOK MEČA I PENAL SERIJA:

21:44 – PETERCI: Glušac heroj, Ćuk stavio tačku! Arena je proključala tokom izvođenja peteraca. Svi naši izvođači bili su nepogrešivi, a ključni trenutak dogodio se kada je golman Glušac odbranio šut Holanđanima u trećoj seriji!

1:0 – Strahinja Rašović siguran!

2:1 – Mandić hirurški precizan!

3:2 – Vasilije Martinović sjajan!

3:2 – BRANI GLUŠAC! Holandija promašuje!

4:2 – Kapiten Nikola Jakšić od prečke u gol!

5:3 – MILOŠ ĆUK POGAĐA ZA POBEDU!

21:38 – ČETVRTA ČETVRTINA (3:3): VAR spasao Srbiju u poslednjoj sekundi! Neverovatne scene! Dušan Mandić je vukao tim do izjednačenja (13:13). Na samo 14 sekundi do kraja, Miloš Ćuk gubi loptu, a Holandija postiže gol za pobedu... Ipak, sudije su nakon VAR provere poništile pogodak, jer je vreme isteklo pre nego što je lopta ušla u mrežu! Drama je otišla u peterce.

21:22 – TREĆA ČETVRTINA (3:2): Opsada gola i stative Srbija je stegla odbranu, ali su stative i prečke bile najveći saveznik Holandije. Iako igra nije bila na vrhunskom nivou, "Delfini" su uspeli da istope prednost i najave preokret.

21:05 – POLUVREME (6:8): Šokantan zaostatak Nakon dve četvrtine, Arena je bila u neverici. Holanđani su vodili sa dva gola razlike, pogađajući iz svih pozicija, dok je naš tim tražio ritam.

20:30 – MEČ JE POČEO! Spektakularno otvaranje prvenstva pred rekordnim brojem gledalaca pretvorilo se u jednu od najuzbudljivijih utakmica u istoriji našeg vaterpola.

Šta dalje?

Srbija je upisala prve bodove, a sistem takmičenja je jasan: tri najbolje ekipe idu u narednu fazu. Bodovi protiv rivala koji prođu dalje se prenose, a cilj je jedno od prva dva mesta u glavnoj rundi koja vode direktno u polufinale.

Autor: Dalibor Stankov