Nikola Topić pobedio rak, veliku srpsku nadu čeka debi u NBA ligi?!

Srpski košarkaš Nikola Topić vratio se u trenažni proces, nakon što je završio hemiopterapiju zbog raka testisa. Podsetimo, njemu je opaka bolest dijagnostikovana pre početka sezone, a odmah posle započeo je lečenje, a iz svega izašao je kao pobednik!



Agent Miško Ražnatović je pre samo par dana govorio o Topiću i njegovim šansama da ga ove godine gledamo na parketu.

- Hemoterapija je uspešno završena i on se sada vraća trenažnom procesu, iako je bio aktivan čak i tokom terapije. Teško je precizirati vremenski okvir, ali se iskreno nadam da će ove godine dobijati minute ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, ako se sve bude odvijalo kako sada izgleda - izjavio je Ražnatović.



Sada je Nikola Topić usnimljen na treningu Oklahome, što mu nije bilo ni strano dok se i dalje borio. Oduševio je ceo svet kada je sa igračima izlazio i na teren pre meča kako bi šutirao, što dovoljno govori o njegovoj posvećenosti i želji da pokaže u NBA ligi šta ume i zna.

Nikola Topić i dalje nije zabeležio nastup u NBA ligi, prve sezone ga je u tome sprečila povreda prednjih ukrštenih ligamenata. Stoga, Srbija čeka debi srpskog talenta u najjačoj ligi sveta i da pokaže zašto je naša najveća nada.

