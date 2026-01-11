Možda je i bolje što Srbija ne igra na Svetskom prvenstvu, čekao bi vas pakao u Americi i bizarna provera!

Svetsko prvenstvo u fudbalu zakazano je za ovu godinu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a poznato je da na ovom takmičenju neće biti selekcije Srbije.

Orlovi su doživeli bruku protiv Albanije u oktobru prošle godine kada je definitivno postalo jasno da nećemo moći da ostvarimo zacrtani cilj.

Većina učesnika je poznata, sada se čekaju oni koji bi svoj plasman trebalo da izbore kroz baraž, te se sve polako zahuktava pred početak planetarne smotre.

Oni koji outuju iz Evrope kako bi gledali Svetsko prvenstvo moći će to da učine bez vize, ali da se zadrže najviše 90 dana. Taj predlog još nije usvojen, ali se pretpostavlja da će biti, zbog lakšeg dolaska u Sjedinjenje Američke Države. Međutim, biće izvršen popis podataka, skener lica, prostiju i očiju, kao i privatnih i poslovnih kontakata.

Ipak, ukoliko prošete celu proceduru ponovo na aerodromu možete biti odbijeni za ulazak u zemlju, a razlog su - verovali ili ne - društvene mreže. Ponajviše se u to ubrajaju komentari o SAD, američkoj administraciji i posebno Donaldu Trampu. Tako se može desiti da ne uspete da odete na Svetsko prvenstvo zbog nekih objava koje ste imali u bilo koje doba života.

Autor: S.M.