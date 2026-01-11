AKTUELNO

POVREDA, PA SAD I OVO - NOVI UDARAC ZA NIKOLU JOKIĆA: Zbog kontroverznog pravila NBA lige Srbin ispada iz trke!

Igrao je Nikola Jokić košarku života, pomerao granice od starta sezone i bio glavni favorit za MVP priznanje, a onda se desila povreda i Srbin je potpuno neočekivano ispao iz trke.

Jokić je krajem godine na utakmici protiv Majamija pretrpeo hiperekstenziju kolena, zbog koje će pauzirati minimum četiri nedelje, što znači da će propustiti između 15 i 20 utakmica.

NBA liga ima pravilo koje zahteva da igrač mora da odigra minimum 65 mečeva u regularnom delu sezone, kako bi konkurisao za individualne nagrade, pa su Nikoline šanse za četvrtu MVP titulu tako svedene na minimum.

Somborac je i dalje zvanično u trci, ali morao bi da se vrati na teren do 30. januara i odigra sve mečeve do kraja regularnog dela kako bi ispunio kriterijum NBA lige - što je praktično neizvodljivo.

Jokić je bio prvi u trci do povrede, a sada su njegove šanse svedene na svega 10 odsto. Ubedljiv favorit sada je Kanađanin Šej Gildžes-Aleksander, a jedini koji bi mogao da pomrsi planove do kraja regularnog dela sezone je Slovenac Luka Dončić, koji blista ove sezone u dresu Lejkersa.


Lukin najveći problem mogao bi da bude timski učinak. Tanderi su lideri na Zapadu sa skorom 32-7, dok Lejkersi trenutno zauzimaju petu poziciju (23-13). Impresivan individualni učinak neće mu pomoći ukoliko njegov tim ne ostane među prvih šest, što je neophodan uslov za osvajanje prestižnog priznanja.

