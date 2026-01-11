Dušan Lajović, Lola Radivojević i Teodora Kostović dobili rivale u kvalifikacijama za Australijan open

Srpski teniser Dušan Lajović, 13. nosilac u kvalifikacijama za Australijan open, igraće na startu kvalifikacija protiv Argentinca Fakunda Dijaza Akoste, određeno je danas žrebom u Melburnu.

Ukoliko Srbin, 119. na ATP listi, eliminiše trenutno 210. tenisera sveta, u drugom kolu bi čekao boljeg iz meča između Amerikanca Marfija Kasona i Tajvanca Ju Hsiju Hsua, dok je u trećoj, odlučujućoj rundi, projektovani rival Italijan Frančesko Maestreli, 137. na listi.

Lola Radivojević je postavljena za 27. nosioca u ženskoj konkrenciji i na startu kvalifikacija igraće protiv Alane Subašić, mlade Australijanke. Trenutno 547. na WTA listi. U drugom kolu Radivojević bi igrala protiv bolje iz duela između Australjanke Storm Hanter i Gruzijke Ekaterine Gorgodze, dok bi joj u trećem kolu najverovatnija rivalka bila iskusna Amerikanka Tejlor Taunzend.

Teodora Kostović će se u prvoj rundi sastati sa Hrvaticom Terezom Mrdež. Ako prođe dalje, Kostović će igrati protiv bolje iz meča Marine Stakušić (Kanada) i Nurije Parizas Dijaz (Španija), a u poslednjoj rundi projektovana rivalka joj je Viktorija Himenez Kasinceva iz Andore.

Žreb za glavni turnir Australijan opena, koji startuje u nedelju 18. januara, biće održan u četvrtak od 4.30 ujutru po srednjoevropskom vremenu.

Autor: Iva Besarabić