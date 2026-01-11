'NEĆE DA PRUŽI RUKU? MA, BRIGA ME' Novinar pitao Sabalenku o sramnom ponašanju Ukrajinke, Beloruskinja ponovo pokazala klasu

Najbolja teniserka na planeti, Arina Sabalenka, odbranila je titulu na turniru u Brizbejnu, pošto je u finalu ubedljivo savladala Ukrajinku Martu Kosjuk.

Veliku pažnju javnosti privuklo je nesportsko ponašanje teniserke iz Ukrajine. Naime, poznato je da Marta Kostjuk, od početka rata u Ukrajini, odbija da se rukuje sa rivalkama iz Rusije i Belorusije, pa je tako i na ovom meču odbila da se pozdravi za najboljom teniserkom sveta.

Nije joj pružila ruku na mreži nakon meča, a ignorisala je Sabalenku i tokom svečane ceremonije dodele pehara.

Iako joj portivnica ni u svom govoru nije čestitala na pobedi, Arina je sipala hvalospeve na njen račun i tako pokazala sportsku veličinu.

Nakon ceremonije usledila je izuzetno zanimljiva konferencija za štampu.

Sabalenka je pobednički poen proslavila ljubljenjem svog bicepsa, pa je novinare zanimalo da li je time htela da pošalje poruku Marti, koja je pre nekoliko meseci izjavila da Beloruskinja ima "višak testosterona".

"Ne, nema poseban razlog, mislim da je to zato što sam tokom meča napravila mnogo agresivnih i snažnih udaraca. Kad sam na monitoru videla brzinu samo sam se šalila sa mojim timom", rekla je Sabalenka.

Sabalenka qui embrasse ses biceps après avoir remporté Brisbane face à Kostyuk 😅pic.twitter.com/1ajypvja0j https://t.co/IxGd1giul3 — TennisTemple (@tennistemple) 11. јануар 2026.

Na pitanje da li je bila dodatno motivisana kada igra protiv rivalke koja ne želi da joj pruži ruku, Arina kaže:

"Pa, to je samo njihov stav. To je njihov stav. Šta ja tu mogu? Ne smeta mi to. Ma, nebitno mi je. Kad uđem na meč, sve je u vezi sa tenisom i sportom. Kad izađem tamo, mislim o svom tenisu i stvarima koje moram da uradim da bih pobedila. Nije bitno da li je tamo Marta Kostjuk ili Džesika Pegula. I dalje izlazim i dajem sve od sebe. I dalje se borim za trofeje. Nemam ništa da dokažem. Idem tamo i samo se takmičim kao svaki sportista", poručila je Sabalenka.

Autor: Iva Besarabić