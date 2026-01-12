AKTUELNO

Ostali sportovi

Ana Ivanović objavila sliku sa Nadalom: Evo šta joj je Španac otkrio i kakav je Srpkinja imala komentar na to

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram /rafaelnadal ||

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović imala je prilično turbulentnu 2025. godinu, a novu je odlučila da bude aktivnija u belom sportu, tako da je u međuvremenu posetila Akademiju Rafael Nadala, a sam španski velikan ju je ugostio u svom kompleksu.

- Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim! - napisala je Ana na Tviteru uz sliku sa Nadalom.

Rafa se po završetku karijere prilično posvetio pomenutom poslu, često ima i goste iz samog krema tenisa.

Mnoge aktuelne zvezde su baš imale prilike da se usavršavaju na terenima njegove akademije, a mnogi su već i uspeli da prigrabe prve titule u svojim seniorskim karijerama.

Ana je, takođe, posle određenog udaljavanja od tenisa i većoj posveti porodice, ponovo češće viđena na značajnim turnirima širom sveta, pogotovo Grend slemovima, a sada možemo videti da ima i prilike da se druži sa ostalim Grend slem osvajačima.

Autor: A.A.

