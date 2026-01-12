AKTUELNO

MBAPE NA STUBU SRAMA! Francuz pokazao da je očajan gubitnik! Pogledajte šta je uradio posle bolnog poraza od Barselone u finalu Superkupa! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez ||

Sramno ponašanje Francuza nakon poraza u finalu Superkupa.

Fudbaleri Barselone osvojili su Superkup Španije, pošto su u spektakularnom finalu savladali ljutog rivala Real Madrid rezultatom 3:2.

Svečanu ceremoniju dodele medalja obeležilo je skandalozno ponašanje prve zvezde kraljevskog kluba - Kilijana Mbapea.

Po završetku meča igrači Barselone napravili su špalir fudbalerima Reala, koji su izlazili da prime svoje medalje za osvojeno drugo mesto.

Isto to trebalo je da učine i Madriđani, ali ogorčeni Mbape ih je sprečio.

Naime, golman Tibo Kurtoa i nekoliko igrača nakon primanja medalje krenuli su ka fudbalerima Barse kako bi napravili špalir, ali Mbape im je istog momenta signalizirao da se pomere i da ne rade to.

Poslušali su prvu zvezdu tima i otišli sa terena.

Potez Francuza izazvao je burne reakcije javnosti. Navijači Barse ga osuđuju, nazivaju lošim gubitnikom, dok ga pristalice Reala hvale i poručuju da je pokazao da je pravi Madridista.

Zanimljivo, za razliku od Mbapea, prvi čovek Reala Florentino Perez prišao je igračima Barselone i svakome od njih pojedinačno čestitao na osvajanju trofeja.

Autor: D.Bošković

