FIFA novčano kaznila FS Crne Gore zbog incidenata navijača na meču sa Hrvatskom

Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) novčano je kaznila Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) sa 46.500 švajcarskih franaka zbog incidenata navijača na meču protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, saopštio je danas FSCG.
Fudbaleri Crne Gore su 17. novembra prošle godine u Podgorici poraženi od Hrvatske rezultatom 3:2.
FIFA je kaznila FSCG sa 20.000 franaka zbog diskriminatornog ponašanja navijača.
"FIFA je ovu kaznu označila kao uslovnu, budući da neće biti aktivirana ukoliko u narednih šest meseci FSCG bude deo projekta čiji je cilj borba protiv diskriminacije", objavljeno je na zvaničnom sajtu FSCG.
U saopštenju se dalje navodi da je Disciplinska komisija FIFA kaznila FSCG sa 1.500 franaka zbog toga što su navijači ubacivali predmete u teren na duelu sa Hrvatskom, kao i sa 25.000 franaka zbog korišćenja pirotehničkih sredstava.