Fudbal

FIFA novčano kaznila FS Crne Gore zbog incidenata navijača na meču sa Hrvatskom

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Disciplinska komisija Svetske fudbalske federacije (FIFA) novčano je kaznila Fudbalski savez Crne Gore (FSCG) sa 46.500 švajcarskih franaka zbog incidenata navijača na meču protiv Hrvatske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, saopštio je danas FSCG.

Fudbaleri Crne Gore su 17. novembra prošle godine u Podgorici poraženi od Hrvatske rezultatom 3:2.

FIFA je kaznila FSCG sa 20.000 franaka zbog diskriminatornog ponašanja navijača.

"FIFA je ovu kaznu označila kao uslovnu, budući da neće biti aktivirana ukoliko u narednih šest meseci FSCG bude deo projekta čiji je cilj borba protiv diskriminacije", objavljeno je na zvaničnom sajtu FSCG.

U saopštenju se dalje navodi da je Disciplinska komisija FIFA kaznila FSCG sa 1.500 franaka zbog toga što su navijači ubacivali predmete u teren na duelu sa Hrvatskom, kao i sa 25.000 franaka zbog korišćenja pirotehničkih sredstava.

