Olga Danilović pobedila Mekartni Kesler i plasirala se u osminu finala Hobarta

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala WTA turnira u Hobartu, pošto je danas u prvom kolu pobedila Amerikanku Mekartni Kesler 4:6, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i šest minuta. Danilović je 68. teniserka sveta, dok se Kesler, koja je prošle godine osvojila titulu u Hobartu, nalazi na 36. mestu WTA liste.

Srpska teniserka će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Čehinje Barbore Krejčikove i Amerikanke Pejton Stirns.

WTA turnir u Hobartu se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.

