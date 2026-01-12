ŠOK U SVETU FUDBALA: Ćabi Alonso dobio otkaz

Fudbalski klub Real Madrid uručio je otkaz Ćabiju Alonsu nakon novog neuspeha ekipe u Superkupu Španije. Odluka nije toliko iznenađujuća, shodno rezultatima kluba u poslednje vreme i medijskim pisanjima, ali je utisak da je rano potrošen trener koji se u Bajeru pokazao sjajno.

Real Madrid se oglasio saopštenjem dan nakon poraza u finalu od Barselone (3:2).

- Fudbalski klub Real Madrid obјavljuјe da јe, međusobnim dogovorom između kluba i Ćabiјa Alonsa, odlučeno da završi svoјe mandat kao trenera prvog tima.

Ćabi Alonso će uvek imati naklonost i divljenje svih naviјača Real Madrida јer јe legenda Real Madrida i uvek јe predstavljao vrednosti našeg kluba. Real Madrid će uvek biti njegov dom.

Naš klub se zahvaljuјe Ćabiјu Alonsu i celom njegovom tehničkom timu na njihovom radu i posvećenosti tokom ovog perioda i želi im puno sreće u ovoј novoј fazi njihovih života - stoji u saopštenju Reala.

Madriđani su vezali pet trijumfa zaredom pred poraz od Barselone, ali su pre toga imali samo dve pobede u osam utakmica u svim takmičenjima. Za to vreme je ekipe izgubila prvo mesto na tabeli Primere.

Real je vrlo brzo smenio svog bivšeg igrača, koji je 2024. sa Leverkuzenom postao šampion Nemačke, igrao finale Lige Evrope, osvojio čak i Kup. U karijeri je radio i u B timu Sosijedada.

Autor: Iva Besarabić