MOĆNI DELFINI SRUŠILI ŠPANIJU U ARENI! Svetski i evropski prvaci pali u Beogradu - sudije nas uništile, ali uzalud...

Junačka, sjajna utakmica u Beogradskoj areni o kojoj će se pričati do početka druge faze takmičenja! Srbija je pokazala karakter posle, realno, kiksa protiv Holandije i ispuštenog boda i na Evropskom prvenstvu u vaterpolu srušili Španiju 12:11! Lavovska pobeda, i protiv lošeg vaterpolo pravila koje nam je umalo upropastilo dobijen duel!
Španci su kao aktuelni šampioni sveta i Evrope ušli u duel posle rušenja Izraela 28:3, dok je naš tim znao da bi porazom u ovom duelu, uz minimalne šanse najverovatnije ušao u glavnu fazu takmičenja. Sa velikom željom selektor Uroš Stevanović i igrači ušli su u ovaj okršaj.
Ipak, duel nije dobro započet, pošto je Munariz relativno brzo rivalu doneo prednost od 2:0, ali je to bila jedina. Ipak, kao da je to motivisalo samo naše igrače. Ćuk i Strahinja Rašović su već na polovini četvrtine poravnali na 2:2, a prvu prednost doneo nam je Martinović posle pet minut vaterpola.
Pojačane odbrane do pauze uticale su da na kraju prve četvrtine imamo egal, pošto je samo Munariz pogodio, a onda smo u drugoj deonici krenuli da pravimo razliku, za početak.
Martinović i Ćuk su donosili 4:3 i 5:4, a nakon sjajnih intervencija golmana Glušca, Strahinja Rašović je doneo prvu razliku od dva gola za naš tim - 6:4. Poluvreme je okončano golom Larumbea za 6:5.
Čevtrta četvrtina - 12:11
VIKTOR RAŠOVIĆ!!!
Čevtrta četvrtina - 11:11
Gooooool! Strahinja Rašović pogađa za izjednačenje!
Čevtrta četvrtina - 10:11
Ovo nikako ne valja, Španci stižu do preokreta!
Čevtrta četvrtina - 10:10
Španci uspevaju da stignu do izjednačenja!
Četvrta četvrtina - 10:8
Vasilije Martinović siguran sa peterca, ovo je njegov treći pogodak na današnjem meču!
Šok!
Sudije isključile Dušana Mandića!
Treća četvrtina - 9:6
Raste prednost Delfina!
Treća četvrtina - 8:6
Bravoooo! Ponovo Strahinja Rašović pogađa!
Treća četvrtina - 7:6
Uspeli su Španci da iskoriste igrača više i izjednače, ali su Delfini ponovo stigli do prednosti!
Završena je druga četvrtina!
Srbija - Španija: 6:5
Druga četvrtina - 6:4
Srbija igra fenomenalno, prvi put na današnjem meču imamo +2 gola prednosti, strelac je Strahinja Rašović!
Druga četvrtina - 5:4
Tako je, Srbija ponovo vodi! Miloš Ćuk je bio precizan sa penala!
Druga četvrtina - 4:3
Srbija ponovo vodi, opet je Vasilije Martinović strelac!
Završena prva četvrtina!
Srbija - Španija: 3:3
Prva četvrtina - 3:2
Martinović pogađa za prvo vođstvo Srbije
Prva četvrtina - 2:2
Izjednačenje! Strahinja Rašović je uspešno realizovao peterac
Prva četvrtina - 1:2
Srbija je iskoristila situaciju sa igračem više, pa je Miloš Ćuk uspeo da prekine seriju aktuelnog šampiona Evrope.
Prva četvrtina - 0:2
Srbija je loše otvorila meč, te su Španci prvi stigli do vođstva i lako poveli sa 2:0
Počeo je meč!
Autor: Iva Besarabić