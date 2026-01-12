MOĆNI DELFINI SRUŠILI ŠPANIJU U ARENI! Svetski i evropski prvaci pali u Beogradu - sudije nas uništile, ali uzalud...

Junačka, sjajna utakmica u Beogradskoj areni o kojoj će se pričati do početka druge faze takmičenja! Srbija je pokazala karakter posle, realno, kiksa protiv Holandije i ispuštenog boda i na Evropskom prvenstvu u vaterpolu srušili Španiju 12:11! Lavovska pobeda, i protiv lošeg vaterpolo pravila koje nam je umalo upropastilo dobijen duel!

Španci su kao aktuelni šampioni sveta i Evrope ušli u duel posle rušenja Izraela 28:3, dok je naš tim znao da bi porazom u ovom duelu, uz minimalne šanse najverovatnije ušao u glavnu fazu takmičenja. Sa velikom željom selektor Uroš Stevanović i igrači ušli su u ovaj okršaj.

Ipak, duel nije dobro započet, pošto je Munariz relativno brzo rivalu doneo prednost od 2:0, ali je to bila jedina. Ipak, kao da je to motivisalo samo naše igrače. Ćuk i Strahinja Rašović su već na polovini četvrtine poravnali na 2:2, a prvu prednost doneo nam je Martinović posle pet minut vaterpola.

Pojačane odbrane do pauze uticale su da na kraju prve četvrtine imamo egal, pošto je samo Munariz pogodio, a onda smo u drugoj deonici krenuli da pravimo razliku, za početak.

Martinović i Ćuk su donosili 4:3 i 5:4, a nakon sjajnih intervencija golmana Glušca, Strahinja Rašović je doneo prvu razliku od dva gola za naš tim - 6:4. Poluvreme je okončano golom Larumbea za 6:5.

Čevtrta četvrtina - 12:11

VIKTOR RAŠOVIĆ!!!

Čevtrta četvrtina - 11:11

Gooooool! Strahinja Rašović pogađa za izjednačenje!

Čevtrta četvrtina - 10:11

Ovo nikako ne valja, Španci stižu do preokreta!

Čevtrta četvrtina - 10:10

Španci uspevaju da stignu do izjednačenja!

Četvrta četvrtina - 10:8

Vasilije Martinović siguran sa peterca, ovo je njegov treći pogodak na današnjem meču!

Šok!

Sudije isključile Dušana Mandića!

Treća četvrtina - 9:6

Raste prednost Delfina!

Treća četvrtina - 8:6

Bravoooo! Ponovo Strahinja Rašović pogađa!

Treća četvrtina - 7:6

Uspeli su Španci da iskoriste igrača više i izjednače, ali su Delfini ponovo stigli do prednosti!

Završena je druga četvrtina!

Srbija - Španija: 6:5

Druga četvrtina - 6:4

Srbija igra fenomenalno, prvi put na današnjem meču imamo +2 gola prednosti, strelac je Strahinja Rašović!

Druga četvrtina - 5:4

Tako je, Srbija ponovo vodi! Miloš Ćuk je bio precizan sa penala!

Druga četvrtina - 4:3

Srbija ponovo vodi, opet je Vasilije Martinović strelac!

Završena prva četvrtina!

Srbija - Španija: 3:3

Prva četvrtina - 3:2

Martinović pogađa za prvo vođstvo Srbije

Prva četvrtina - 2:2

Izjednačenje! Strahinja Rašović je uspešno realizovao peterac

Prva četvrtina - 1:2

Srbija je iskoristila situaciju sa igračem više, pa je Miloš Ćuk uspeo da prekine seriju aktuelnog šampiona Evrope.

Prva četvrtina - 0:2

Srbija je loše otvorila meč, te su Španci prvi stigli do vođstva i lako poveli sa 2:0

Počeo je meč!

Autor: Iva Besarabić