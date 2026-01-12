(UŽIVO) SRBIJA - ŠPANIJA: Delfini odlični u Areni! Žestoka borba, Srbija preokrenula protiv Španije

Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike.
Završena je druga četvrtina!
Srbija - Španija: 6:5
Druga četvrtina - 6:4
Srbija igra fenomenalno, prvi put na današnjem meču imamo +2 gola prednosti, strelac je Strahinja Rašović!
Druga četvrtina - 5:4
Tako je, Srbija ponovo vodi! Miloš Ćuk je bio precizan sa penala!
Druga četvrtina - 4:3
Srbija ponovo vodi, opet je Vasilije Martinović strelac!
Završena prva četvrtina!
Srbija - Španija: 3:3
Prva četvrtina - 3:2
Martinović pogađa za prvo vođstvo Srbije
Prva četvrtina - 2:2
Izjednačenje! Strahinja Rašović je uspešno realizovao peterac
Prva četvrtina - 1:2
Srbija je iskoristila situaciju sa igračem više, pa je Miloš Ćuk uspeo da prekine seriju aktuelnog šampiona Evrope.
Prva četvrtina - 0:2
Srbija je loše otvorila meč, te su Španci prvi stigli do vođstva i lako poveli sa 2:0
Počeo je meč!
Autor: Iva Besarabić