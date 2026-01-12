AKTUELNO

(UŽIVO) SRBIJA - ŠPANIJA: Delfini odlični u Areni! Žestoka borba, Srbija preokrenula protiv Španije

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Završena je druga četvrtina!

Srbija - Španija: 6:5

Druga četvrtina - 6:4

Srbija igra fenomenalno, prvi put na današnjem meču imamo +2 gola prednosti, strelac je Strahinja Rašović!

Druga četvrtina - 5:4

Tako je, Srbija ponovo vodi! Miloš Ćuk je bio precizan sa penala!

Druga četvrtina - 4:3

Srbija ponovo vodi, opet je Vasilije Martinović strelac!

Završena prva četvrtina!

Srbija - Španija: 3:3

Prva četvrtina - 3:2

Martinović pogađa za prvo vođstvo Srbije

Prva četvrtina - 2:2

Izjednačenje! Strahinja Rašović je uspešno realizovao peterac

Prva četvrtina - 1:2

Srbija je iskoristila situaciju sa igračem više, pa je Miloš Ćuk uspeo da prekine seriju aktuelnog šampiona Evrope.

Prva četvrtina - 0:2

Srbija je loše otvorila meč, te su Španci prvi stigli do vođstva i lako poveli sa 2:0

Počeo je meč!

Autor: Iva Besarabić

