AKTUELNO

Ostali sportovi

OVAKO SU SUDIJE POKRALE SRBIJU USRED BEOGRADA PROTIV ŠPANIJE! Sramna odluka - prosudite sami (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Anna Szilagyi ||

Vaterpolisti Srbije ukrstili su koplja sa Španijom u drugom kolu Evropskog prvenstva koje se održava u Beograd.

Sedinom poslednje deonice sudije su bile preoštre i čini se oštetile Srbiju - isključenjem Dušana Mandića!

Naime, kako kažu pravila u vaterpolu, sa klupe Španije su tražili proveru VAR sistema zbog navodnog udaranja Dušana Mandića u bazenu, koji je laktom udario jednog od vaterpolista Crvene Furije. Odmah su se bunili, a imali su i zbog čega.

Sudija Jorgos Stavridis je odmah otišao da pogleda VAR, a tamo je imao i šta da vidi.

Dušan Mandić je u nameri da skine sa leđa ovog Španca udario nehotice laktom u glavu protivnika, što je bilo dovoljno.

Pogledajte!

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Srbija

#arena

#vaterpolo

#Španija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

'ORLOVI' NA TEŠKOM ZADATKU: Srbija protiv Islanda na startu Evropskog prvenstva!

Ostali sportovi

SRBIJA SAZNALA RIVALA: Delfini protiv Francuske za četvrtfinale Evropskog prvenstva!

Ostali sportovi

TRAGEDIJA 'DELFINA' U HRVATSKOJ! Raduloviću ISPALA LOPTA, Mađari otišli u polufinale!

Fudbal

Kvote sve iznenadile: Rumunima ni ubedljiva pobeda protiv Ukrajine nije bila dovoljna da budu favoriti u meču sa Belgijom

Ostali sportovi

HLADNA OSVETA: Delfini POTOPILI Francuze i plasirali se u četvrtfinale EP!

Fudbal

DESETKOVANA SRBIJA ODOLELA PRVAKU EVROPE: Piksijevi Orlovi hrabrom igrom osvojili veliki bod protiv favorizovane Španije!