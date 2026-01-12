OVAKO SU SUDIJE POKRALE SRBIJU USRED BEOGRADA PROTIV ŠPANIJE! Sramna odluka - prosudite sami (VIDEO)

Vaterpolisti Srbije ukrstili su koplja sa Španijom u drugom kolu Evropskog prvenstva koje se održava u Beograd.

Sedinom poslednje deonice sudije su bile preoštre i čini se oštetile Srbiju - isključenjem Dušana Mandića!

Naime, kako kažu pravila u vaterpolu, sa klupe Španije su tražili proveru VAR sistema zbog navodnog udaranja Dušana Mandića u bazenu, koji je laktom udario jednog od vaterpolista Crvene Furije. Odmah su se bunili, a imali su i zbog čega.

Sudija Jorgos Stavridis je odmah otišao da pogleda VAR, a tamo je imao i šta da vidi.

Dušan Mandić je u nameri da skine sa leđa ovog Španca udario nehotice laktom u glavu protivnika, što je bilo dovoljno.

Pogledajte!

Autor: Iva Besarabić