BRUTALNA PORUKA SELEKTORA SRBIJE POSLE OGROMNE POBEDE NAD ŠPANIJOM: Mislim da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovde i u inostranstvu

Vaterpolisti Srbije ostvarili su neverovatnu pobedu protiv Španije u drugom kolu grupe C na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradu sa 12:11.

Srbija je bila bolja u većem delu meča, imala je prednost od dva ili tri gola, a onda je Dušan Mandić zbog "brutalitija" dobio isključenje bez prava zamene, a uz to su četiri minuta igrali sa igračem manje.

Ipak, pobedili su na kraju i Špance, iako su aktuelni prvaci sveta i Evrope preokrenuli i imali gol razlike na nešto više od minuta do kraja.

Ali, prvo je Strahinja Rašović izjednačio, a onda njegov brat Viktor doneo pobedu šest sekundi pre kraja.

- Šta da kažem, čestitao bih igračima, zahvalio bih se publici na podršci. Bili su taj iks faktor i dodatna energija za ove rizne momente koji su bili od isključenja Mandića bez prava zamene. Šta da kažem, ništa nije gotovo. Igra se dalje. Ništa nismo uradili, videćemo u sledećim utakmicama. Pokazali smo da možemo i da znamo na koji način pristupimo utakmici i da igramo.

- Znate kako, svaka pobeda nad Španijom ima poseban značaj, oni su bez poraza dvostgruki prvak. Oni su doživeli drugi poraz na pet EP u regularnom delu. To je ekipa koju poštujem, respektujem i koja te mečeve u grupi kada nema imperativ velike pobede igra stvarno onako kao sat. Mislim da smo se borbom, zalaganjem, pristupom i reakcijom na prvi meč sa Holandijom zaslužili ovu pobedu, možda na kraju nije izgledalo, ali rekao sam, neću da kažem, neću ni da komentarišem. Mislim da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovde i u inostranstvu - rekao je Stevanović.

Autor: Iva Besarabić