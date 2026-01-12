ARENA JE POSLE OVOGA EKSPLODIRALA! Pogledajte kako je Viktor Rašović nokautirao Španiju u POSLEDNJIM SEKUNDAMA - Ovaj gol nam je doneo pobedu (VIDEO)

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Španiju rezultatom 12:11 u utakmici drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Pobedonosni gol za Srbiju postigao je Viktor Rašović na šest sekundi pre kraja.

Pogledajte:

Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.

U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.

Autor: Iva Besarabić