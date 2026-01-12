ARENA JE POSLE OVOGA EKSPLODIRALA! Pogledajte kako je Viktor Rašović nokautirao Španiju u POSLEDNJIM SEKUNDAMA - Ovaj gol nam je doneo pobedu (VIDEO)

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Španiju rezultatom 12:11 u utakmici drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Pobedonosni gol za Srbiju postigao je Viktor Rašović na šest sekundi pre kraja.
Pogledajte:
Rašović - za pobedu! Ima Boga! 🇷🇸❤️pic.twitter.com/bv6J8Z5h91— Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) 12. јануар 2026.
Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.
U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.
Autor: Iva Besarabić