AKTUELNO

Ostali sportovi

ARENA JE POSLE OVOGA EKSPLODIRALA! Pogledajte kako je Viktor Rašović nokautirao Španiju u POSLEDNJIM SEKUNDAMA - Ovaj gol nam je doneo pobedu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Vincent Thian ||

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Španiju rezultatom 12:11 u utakmici drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Pobedonosni gol za Srbiju postigao je Viktor Rašović na šest sekundi pre kraja.

Pogledajte:

Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.

U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.

Autor: Iva Besarabić

#Srbija

#Utakmica

#arena

#vaterpolo

#Španija

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DRAMATIČNA POBEDA SRBIJE! Vaterpolistkinje srušile Nemačku posle velike borbe

Ostali sportovi

Pogledajte golčinu Jakšića u poslednjim sekundama kojom je Srbija prošla u polufinale OI

Ostali sportovi

ČUDO SRPKINJA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pogledajte gol za pobedu rukometašica Srbije (VIDEO)

Fudbal

Strasti se smirile posle krvavog okršaja – vreme je za fudbal! UEFA sprema kaznu za Albance

Ostali sportovi

BRUTALNA PORUKA SELEKTORA SRBIJE POSLE OGROMNE POBEDE NAD ŠPANIJOM: Mislim da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovde i u inostranstvu

Fudbal

EURO 2024: Kakva šteta! Srbija poražena od Engleza