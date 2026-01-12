SUSPENDOVAN DUŠAN MANDIĆ: Loša vest za reprezentaciju Srbije - Evo kakva kazna čeka našeg najboljeg vaterpolistu zbog 'brutalitija'

Vaterpolisti Srbije ostvarili su neverovatnu pobedu u drugom kolu grupe C i savladali su Španiju sa 12:11 i tako su sačuvali šanse kada je u pitanju drugi krug takmičenja sa dobrim izgledima, a ono što brine jeste potencijalna suspenzija koja čeka Dušana Mandića.

Najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić, imao je tokom poslednje četvrtine problematičnu situaciju, jer je laktom udario u lice španskog vaterpolistu.

Zbog toga je suđen "brutaliti" i Mandić je morao da izađe iz igre bez prava zamene, a Srbija je igrala puna četiri minuta sa igračem manje.

Ono što brine dodatno, pravilo za "brutaliti" nalaže suspenziju igračima koji su ga počinili za naredne mečeve. Tako će Mandić sigurno pauzirati bar jednu, a možda i pet utakmica.

Ipak, u Vaterpolo savezu Srbije veruju da će Dušan Mandić propustiti samo jednu utakmicu, a to je naredne u kojoj Srbija igra protiv Izraela.

U slučaju najgoreg ishoda, Mandić bi bio na raspolaganju tek za finale.

Autor: Iva Besarabić