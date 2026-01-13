Suspendovan Dušan Mandić! 'Odrezana' je bolna kazna za asa Srbije

Dušan Mandić suspendovan je na dve utakmice Evropskog prvenstva.

Srbija će u završnici grupne faze Evropskog prvenstva, ali i na startu druge runde takmičenja, biti oslabljena neigranjem Dušana Mandića. Disciplinska komisija Evropske federacije vodenih sportova izrekla je dvomečnu suspenziju srpskom reprezentativcu zbog incidenta u duelu sa Španijom.

Mandić je u jednom duelu laktom udario Alvara Granadosa u predelu glave, a sudije Boris Margeta i Jorgos Stavridis su, nakon gledanja snimka, taj potez okarakterisali kao brutalan čin.

Tokom same utakmice takva odluka značila je isključenje Mandića, penal za Španiju i četiri minuta igre sa igračem manje za Srbiju. Prema ustaljenoj praksi, svaki „brutaliti“ automatski povlači suspenziju od dve naredne utakmice, što je Disciplinska komisija sada i zvanično potvrdila – odluka koja je, realno, bila očekivana.

To znači da Mandić neće biti u sastavu u sredu protiv Izraela, ali ni na otvaranju druge faze prvenstva. Ukoliko Srbija savlada Izrael i osvoji prvo mesto u grupi, a Francuska, kako se trenutno očekuje, završi kao trećeplasirana, olimpijski šampion će se ukrstiti upravo sa Francuzima. U tom slučaju, levoruki bombarder iz Boke propustio bi duel sa ekipom Vjekoslava Kobešćaka, što je svakako povoljniji scenario nego da selektor Uroš Stevanović ostane bez Mandića za potencijalni okršaj sa Crnom Gorom.

Ipak, ni takav rasplet nije u potpunosti isključen – bio bi moguć jedino ako Francuska u poslednjem kolu savlada Crnu Goru, pre nego što dođe do ukrštanja grupa. Osim Mandića, sankcionisan je i Alvaro Granados. Najbolji španski vaterpolista je minut i sedam sekundi pre kraja meča dobio isključenje sa pravom zamene zbog prekršaja nad Milošem Ćukom, što je blaža kazna u odnosu na Mandićev slučaj. Granados je suspendovan na jednu utakmicu i neće igrati protiv Holandije.

