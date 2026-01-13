'VIDEĆETE S KIM ĆU SVE DA IMAM SUSRET' Vučić o poseti delegacije EP Beogradu: 'Neću da se sretnem ni sa Piculom, ni sa Prebiličem, ni sa svima njima'

Predsednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je dolazak delegacije Evropskog parlamenta 22. januara u Beograd i poručio i da je u Srbiji ne želi da razgovara sa njima.

Kako je rekao, ta delegacija dolazi nenajavljena u Beograd.

- Seli mrzitelji Srbije i dogovorili se jednog dana "e, mi ćemo dvadeset i nekog da dođemo u Beograd". Nisu nas pitali, nisu nas obavestili. Znate, ja ne mogu da dođem kod vas na slavu ili na proslavu Nove godine, ako mi vi ne uputite makar prvi put poziv u svoj dom, u svoju kuću. Mi ih nismo pozvali. Oni, dakle, dolaze pod jedan, nepozvani. Pod dva, sami su odlučili da posete Srbiju u tom periodu - naveo je Vučić iz Abu Dabija gde prisustvuje "Nedelji održivosti".

Dodao je kakve obaveze ima u vreme dolaska delegacije Evropskog parlamenta

- Ja u tom periodu od pre pet meseci imam zakazane obaveze u Davosu, koje će biti veoma važne, videćete s kim ću sve da imam susret. Ali to je sve sitnica. Ipak, ja želim da vam navedem treću stvar. Da ne bi oni govorili da ja izbegavam. Ja ništa ne izbegavam. Ja neću da se sretnem ni sa Piculom, ni sa Prebiličem, ni sa svima njima. Ne pada mi na pamet da gubim vreme. Imam mnogo više vremena da se sretnem sa važnim ljudima i da odlučujemo sudbine Srbije sa onima koji žele dobro Srbiji, a ne sa onima koji žele loše - poručio je Vučić.

Kako je rekao, ne želi da vidi delegaciju Evropskog parlamenta.

- Računajte da sam u Srbiji, ali da ne želim da razgovaram sa njima - kazao je Vučić.

"Biće strašne posledice - doneće još jednu deklaraciju ili rezoluciju"

Na pitanje da li očekuje neke posledice zbog toga Vučić je sarkastično odgovorio da će biti "strašne posledice".

- Doneće još jednu deklaraciju ili rezoluciju i ne znam ni ja šta - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković