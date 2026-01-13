VELEMAJSTOR BOJAN MAKSIMOVIĆ NA REJTING LISTI SRBIJE

Mladi banjalučki velemajstor Bojan Maksimović odlučio je da svoju šahovsku karijeru nastavi pod zastavom Srbije.

Posle razgovora sa predsednikom ŠS Srbije Andrijom Jorgićem, zadovoljan uslovima za nastavak šahovskog usavršavanja, Maksimović je podneo dokumetaciiju za prelazak na rejting listu Srbije, koja je danas dobila epilog.

S obzirom da ima tek 23 godine i da je sa trenutnim rejtingom 2533 Bojan trenutno šesti aktivni igrač u Srbiji, izvesno je da naša zemlja dobija novu perspektivu i u pojedinačnom, ali i u ekipnom, reprezentativnom šahu.

Šahovski savez Srbije želi iskrenu dobrodošlicu Bojanu.