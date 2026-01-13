AKTUELNO

Ostali sportovi

VELEMAJSTOR BOJAN MAKSIMOVIĆ NA REJTING LISTI SRBIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Serbiachess.org ||

Mladi banjalučki velemajstor Bojan Maksimović odlučio je da svoju šahovsku karijeru nastavi pod zastavom Srbije.

Posle razgovora sa predsednikom ŠS Srbije Andrijom Jorgićem, zadovoljan uslovima za nastavak šahovskog usavršavanja, Maksimović je podneo dokumetaciiju za prelazak na rejting listu Srbije, koja je danas dobila epilog.

S obzirom da ima tek 23 godine i da je sa trenutnim rejtingom 2533 Bojan trenutno šesti aktivni igrač u Srbiji, izvesno je da naša zemlja dobija novu perspektivu i u pojedinačnom, ali i u ekipnom, reprezentativnom šahu.

Šahovski savez Srbije želi iskrenu dobrodošlicu Bojanu.

#Bojan Maksimović

#Rejting lista

#Srbija

#velemajstor

POVEZANE VESTI

Fudbal

Srpski fudbaler Andrija Maksimović zvanično prešao iz Crvene zvezde u Lajpcig

Košarka

Šok u svetu sporta: Čuveni NBA košarkaš se iznenada penzionisao

Fudbal

Maksimović četvrti najmlađi fudbaler u Ligi šampiona ove sezone

Ostali sportovi

NE PLANIRA KRAJ KARIJERE NI U PETOJ DECENIJI! Legendarna srpkinja je jednom objavom oduševila navijače

Ostali sportovi

Umro Boris Spaski, legendarni šahovski velemajstor

Domaći

Danica Maksimović nikad otvorenije progovorila o borbi s porokom: Znam da imam problem, samo mi treba...