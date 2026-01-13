TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Olimpijac poginuo nakon što ga je zatrpala lavina

Proslavljeni švajcarski snouborder Ueli Kestenholc preminuo je u 50. godini života, pošto ga je zatrpala lavina tokom boravka u planinama, saopštio je Švajcarski skijaški savez.

Kestenholc je zauvek upisan u istoriju zimskih sportova kao osvajač bronzane medalje na prvom olimpijskom takmičenju u snoubordingu.

Kestenholc je treće mesto osvojio u disciplini veleslalom na Zimskim olimpijskim igrama 1998. godine u Naganu, kada je snoubording prvi put uvršten u zvanični olimpijski program. To takmičenje ostalo je upamćeno i po velikoj kontroverzi, pošto je Kanađaninu Rosu Rebaglijatiju naknadno oduzeta zlatna medalja zbog pozitivnog testa na kanabis, ali mu je ona kasnije vraćena.

Tokom bogate karijere, Kestenholc je još dva puta nastupao na Zimskim olimpijskim igrama, a posebno se istakao na X-Games takmičenjima, gde je bio dvostruki šampion u snowboard krosu. Nakon olimpijske scene, nastavio je karijeru u svetu profesionalnih ekstremnih sportova i ostao aktivan u planinama, koje su obeležile njegov život

Iako je hitno prebačen u bolnicu, lekari nisu uspeli da mu spasu život. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla sportsku javnost, a brojni sportisti i ljubitelji zimskih sportova opraštaju se od čoveka koji je bio pionir snoubordinga i simbol jedne cele ere.

Autor: Iva Besarabić