ZVANIČNO! SELEKTOR SRBIJE DOVEO BRUTALNO POJAČANJE! Dvostruki osvajač Evrolige obukao crno-beli dres!

Turski mediji su nedavno preneli vest da je Bešiktaš ušao u pregovore sa iskusnim centrom Sertačem Šanlijem, koji je danas napustio Dubai.



Nije se dugo čekalo na epilog, svega nekoliko sati kasnije dogovor je postignut, a Šanli je i zvanično zadužio crno-beli dres.

Trener Dušan Alimpijević nastavlja sa pažljivim sklapanjem ekipe za naredne izazove. Posle dolaska Meta Tomasa iz Španije, proverenog i pouzdanog šutera, strateg Bešiktaša odlučio je da dodatno ojača reket.

Izbor je pao na iskusnog centra, dvostrukog osvajača Evrolige, koji bi trebalo da donese stabilnost i kvalitet pod obručima.

- Nastavljajući sa transferima, Bešiktaš je ponovo u svoje redove doveo iskusnog centra Sertača Šanla, koji je i ranije nosio dres ove ekipe. Šanl je branio boje našeg crno-belog tima u sezonama 2016/2017 i 2017/2018, bio je jedan od ključnih igrača ekipe koja je igrala finalnu seriju u sezoni 2016/2017. Tokom svoje bogate karijere nastupao je za Galatasaraj, Tofaš, Gacijantep, Ušak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barselonu, Fenerbahče, dok je poslednji angažman imao u Dubaiju.

