PARTIZAN NA POPRAVNOM PROTIV OLIMPIJAKOSA: Crno-beli desetkovani dočekuju favorite iz Pireja!

Košarkaši Partizana večeras od 19.30 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuju ekipu Olimpijakosa u okviru 22. kola Evrolige.

Crno-beli će pokušati da poprave utisak iz prvog ovosezonskog duela, u kojem je grčki tim slavio u Pireju rezultatom 80:71.

Bolnica u Humskoj: Bez Parkera, Miltona i Brauna

Trener Partizana Đoan Penjaroja suočava se sa ogromnim problemima pred ovaj duel. Zbog povreda u timu neće biti Džabarija Parkera i Šejka Miltona, dok je nastup Sterlina Brauna onemogućen zbog bolesti.

"Moramo da odigramo dobru utakmicu. Olimpijakos je jedan od važnijih timova poslednjih godina i ove godine su jedan od favorita za osvajanje Evrolige. Biće potrebno da igramo vrlo dobro svih 40 minuta ukoliko želimo da im pariramo", istakao je Penjaroja.

Barcokas: Pitanje je kako je Partizan poslednji na tabeli

Iako se Partizan trenutno nalazi na poslednjoj, 20. poziciji sa skorom 6/15, strateg Olimpijakosa Jorgos Barcokas poziva na oprez i ističe kvalitet beogradskog tima.

"Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos", izjavio je Barcokas.

Gosti u Beograd dolaze bez Montea Morisa i Tajrika Džonsa, a trenutno zauzimaju osmo mesto na tabeli sa učinkom 12/8.

Autor: Dalibor Stankov