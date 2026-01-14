EP U BEOGRADU: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Izraela, Mandić pod suspenzijom u meču za potvrdu forme

Vaterpolo reprezentacija Srbije igraće večeras od 20.30 časova protiv Izraela u okviru trećeg kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Iako su „Delfini“ pobedama nad Holandijom i Španijom već obezbedili prolaz dalje, ovaj duel poslužiće kao ključna priprema za nokaut fazu.

Izostanak ključnog igrača

Naš nacionalni tim će u večerašnji susret ući bez Dušana Mandića. On je suspendovan na dve utakmice zbog isključenja na meču protiv Španije, što je hendikep koji će ekipa morati da nadoknadi timskom igrom.

„Biće teže bez Mandića, ali ćemo nadoknaditi njegov izostanak. Sledi utakmica sa Izraelom gde moramo da održimo nivo igre kao pripremu za drugu fazu EP. Nema lakih protivnika“, poručio je reprezentativac Nikola Lukić.

Bez opuštanja nakon velikih pobeda

Uprkos tome što Izrael u ovaj meč ulazi sa dva ubedljiva poraza, srpski vaterpolisti naglašavaju da je maksimalan pristup neophodan.

Vasilije Martinović: „Pobeda protiv Španije je bila bitna za samopouzdanje, ali nema euforije, ono pravo tek počinje. Svaki meč moramo da odigramo maksimalno ozbiljno.“

Srbija je u prva dva kola savladala Holandiju (18:16) i Španiju (12:11), a večerašnji duel protiv Izraela biće poslednji test pred eliminacione utakmice. U drugom meču naše grupe danas se od 15.15 sastaju Holandija i Španija.

Autor: Dalibor Stankov