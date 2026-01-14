HRVATI NAŠLI ZAMERKU EVROPSKOM PRVENSTVU U BEOGRADU! Samo oni našli zamerku: Igrači mi se žale - raspitaćemo se da li je i drugima tako!

AKTUELNO

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, otkrio je šta smeta njegovim igračima na Evropskom prvenstvu u srpskoj prestonici.

Verovali ili ne, komšijama se ne dopadaju lopte sa kojima se igra turnir. Smatraju da su pretvrde.

Nakon ubedljivog trijumfa nad Gruzijom (18:7) u drugom kolu B grupe, Tucak je otkrio da su mu se igrači žalili na loptu.

"Malo mi se igrači žale da je lopta pretvrda. Videćemo, raspitaćemo se da li je tako i drugima", rekao je Tucak.

Osvrnuo se potom i na sam meč:

"Što se tiče utakmice imali smo dosta izgrađenih situacija što je plod dobre igre, prave napadačke. S te strane sam zadovoljan. Prenosimo bodove dalje i to je ono što je važno".

Hrvatsku u četvrtak očekuje direktan okršaj sa Grčkom za prvo mesto u B grupi.

