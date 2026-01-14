MILSON OSTAJE NA MARAKANI: Crvena zvezda donela odluku – krilni napadač nije na prodaju!

Uprava crveno-belih donela je čvrstu odluku tokom priprema u Turskoj: Felisio Milson ostaje u klubu.

Iako je bilo interesovanja za brzonogog fudbalera, on je i dalje prva opcija na svojoj poziciji i stručni štab na njega ozbiljno računa u nastavku sezone.

Prva opcija u Turskoj

Kako je potvrđeno za Kurir, čelnici kluba su tokom boravka u Antaliji prelomili da u ovom trenutku nema prodaje Milsona. Njegov ostanak se smatra ključnim za održavanje napadačkog potencijala ekipe pred prolećne izazove.

Odbijene ponude: Sav fokus je na uigravanju tima, a sve pristigle upite klub je stavio po strani.

Ključna uloga: Milson je projektovan kao jedan od nosilaca igre u borbi za titulu.

Ova odluka jasno pokazuje ambicije kluba da sačuva najjači sastav i ne dozvoli odlazak bitnih igrača pre završetka sezone.

Autor: Dalibor Stankov