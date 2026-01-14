Saša Obradović nije odgovorio na ključno pitanje pred najvažniji meč u sezoni: Zna se šta je bilo pre 10 dana

Ekipa Crvene zvezde u četvrtak gostuje Olimpiji iz Milana u Italiji u okršaju 22. kola Evrolige. Timu sa Malog Kalemegdana gori pod nogama, pošto je ovo upravo direktan dvoboj u borbi za deseto mesto u ovom trenutku.

Kako je Olimpija na početku kampanje slavila u Beogradu, jasno je da bi neuspeh za Zvezdu, u okršaju dva kluba sa skorom 11-10, bio ravan minusu od dve pobede u odnosu na Milano.

Trener Zvezde Saša Obradović obratio se javnosti posle treninga pred put u Italiju.

- Pričali smo o tome šta treba da radimo, normalna priprema za utakmicu. Malo smo se da se resetujemo i u nekim informacijama kako to treba da izgleda, odradili odličan trening, pozitivni smo bili posle sastanka Ja sam pozitvan što se tiče nastavka, došlo je malo do faze energetske lošije Zvezde, od onoga na početku, međutim pravi način se zna, zna se šta treba da radimo i na tome smo insistirali i svima je jasno.

Otkrio je i kako Zvezda treba da igra.

- Treba da igra agresivno u odbrani pre svega, ne možemo da igramo ispod naših standarda, bili su veliki i to su pokazali ranije rezultati. Najavljivao sam pad, smanjena rotacija, u ovom periodu decembar - januar je vidljivije za neke ekipe, pogotovo sa 8, 9 igrača u rotaciji ko ima, a to smo mi imali. Sad više vremena za izgovore nema, ovo je sada svaka plej-of utakmica za nas i tako treba nastupati.

Upitan je zbog čega je nedostajalo energije.

- Energija je usko povezana sa samopouzdanjem i mi dosta zavisimo od napada i od našeg dobrog protoka lopte u napadu. Naše najbolje utakmicu su donele dosta asistencija, mislim da smo protiv Žalgirisa pogrešno otvorili, dali smo Žalgirisu neke stvari iz kojih su dobili samopouzdanje. Pričali smo dosta o počecima utakmica, Žalgiris, Pariz, Valensija, vrlo smo loše otvarali i to mora da se popravi. Kada krenemo fokusirano obično se dobre stvari dešavaju.

- Jeste, i dalje moramo da budemo sigurni šta radimo na terenu, ne smeju da budu pitanja da li je ova ili ona odbrana, čitanje napada, to su sve stvari o kojim se priča i to daje samopouzdanje. Moraš da se adaptiraš na talenat igrača koje poseduješ, čak i za neke šuteve koji su manje sistemski i spontatni. To smo mi i tako treba da nastupamo, dok god je dobra energija u odbrani možemo nekad neke stvari i da tolerišemo.

Nije otkrio ključnu stvar, a to je ko će biti na raspolaganju za ovaj duel. Videli smo Bolomboja na zagrevanju...

- Ne, sad ćemo da razgovaramo ko može i ne može, zavisi od doktorskog tima.

Upitan je i koji je pravi recept i tada je ukazao na utakmicu protiv Efesa.

- Nije daleko, zna se šta je bilo 10 dana ranije, ne treba isticati. U Efes smo ušli sa drugim glavama i to je bilo, rekao sam, i to je bila najbolja utakmica u sezoni.

O Milanu...

- Oni sada igraju fenomenalno, na drugom nivou, ono što su najavljivali, po ulaganjima isto. Uvek su u top četiri, pet ekipa po ulaganjima, mislim da imaju veliko iskustvo, vidi se mnogo. Bolje su sada povezani, taktički i po igračima. Bruks igra, od odlaska Mesine, prilagodio se. Sada se vidi njegov pravi potencijal i on to stvarno pokazuje - izjavio je Saša Obradović.

Autor: Jovana Nerić