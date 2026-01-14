ŠOK! ČUVENI FUDBALER DOBIO PONUDU 1.500.000.000 EVRA! Da, milijardu i po evra: Svet fudbala ne može da dođe sebi...

Poslednjih godina Saudijska Arabija obara rekorde kada su u pitanju milionski ugovori za fudbalere.

U toj arapskoj zemlji za ogroman novac fudbal igraju Kristijano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, Engolo Kante, Kingsli Koman, Žoao Feliks, Teo Ernandez, Sergej Milinković-Savić, Darvin Nunjez, Rijad Marez, Ajvan Toni...

Godinama su klubovi iz Saudijske Arabije želeli da dovedu i Lionela Mesija. Nisu štedeli novac, stavljali su pred Argentinca čekove, da sam ispiše sumu. Međutim, on nije pristajao, ni kada je napuštao PSŽ, ni godinama posle kada je bio igrač Inter Majamija.

Anmar Al Haili, prvi čovek Al Itihada, na leto 2023. godine kada je Lionel Mesi odlučio da napusti PSŽ, Argentincu je nudio platu od 400.000.000 evra godišnje! Plus četvorogodišnji ugovor i čistih 1,4 milijarde evra, bez bonusa i premija. Bez obzira što ima 38 godina.

- Kontaktirao sam Mesija kada mu je istekao ugovor sa Pari Sen Žermenom. Ponudio sam mu 1.400.000.000 evra. Odbio je zbog porodice. Nije oklevao, porodica mu je važnija od novca. Poštujem to. Vrata Al Itihada će mu uvek biti otvorena. Može da dođe kad god poželi - rekao je Al Haili.

Sve je i dalje otvoreno

Lionel Mesi je u oktobru 2025. godine produžio ugovor sa Inter Majamijem do 2028. Ali, prvi čovek Al Itihada ne gubi nadu.

- Ako bi pristao da potpiše za Al itihad ponudio bih mu ugovor po kome bi mogao da zarađuje koliko god poželi, dokle god poželi, čak i ako je do kraja života... Mesi u Saudijskoj Arabiji, u dresu našeg kluba, ekonomski mi to ništa ne znači. Slavili bismo i pre početka lige, jer bismo imali najboljeg u istoriji fudbala - objasnio je Anmar Al Haili.

Lionel Mesi zarađuje veliki novac u Americi, i to na više načina. Argentinac ima veliku platu od kluba, ogromne bonuse, a uz to i veći deo velikih sponzorskih ugovora koji su povezani s njegovim angažmanom u MLS i globalnim partnerima.

U Americi četiri puta manje

Leo Mesi ima osnovnu godišnju platu oko 12 miliona dolara od Inter Majamija. Ukupna zagarantovana godišnja zarada (plata i bonusi) iznosi oko 20,4 miliona dolara. To je najveća plata fudbalera u istoriji MLS. Njegov prvobitni MLS ugovor sa Inter Majamijem bio je vredan između 125 i150 miliona dolara, tačnije, godišnje je zarađivao između 50 i 60 miliona dolara ako se uračunaju bonusi, prihodi od licence, prodaja dresova i drugo.

Mesi je u oktobru 2025. potpisao produženje ugovora sa Inter Majamijem do 2028, ali finansijske tačne brojke nisu javno objavljene. Nezvanično, Argentinac godišnje zarađuje oko 100 miliona dolara, što je daleko manje od onoga što mu je ponuđeno u Saudijskoj Arabiji.

