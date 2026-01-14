ŽELJKO OBRADOVIĆ IDE U PENZIJU!? Čuveni trener završio karijeru

Kao grom iz vedra neba odjeknula je ovog dana vest - Željko Obradović je rekao kraj.

Objavljena je vest da Željko Obradović odlazi u penziju:

- Gotovo je! Najveći odlazi u penziju! Kako saznajemo iz pouzdanih izvora, najbliži prijatelji i porodica napravili su Željku žurku povodom odlaska u penziju u njegovom rodnom Čačku. Željko Obradović je najtrofejniji evropski trener svih vremena. Osvojio je 49 trofeja od čega čak devet Evroliga, piše jedna zvanična Instagram stranica.

Željko Obradović je jedno od najznačajnijih imena evropske košarke, trener čije ime predstavlja sinonim za trofeje, autoritet i vrhunski rad. Rođen je 9. marta 1960. godine u Čačku, gradu koji je decenijama rasadnik košarkaških talenata. Upravo u tom okruženju Obradović je načinio prve korake, izgradivši temelje karijere koja će ga odvesti u sam vrh evropskog sporta.

Kao igrač, Obradović je nastupao na poziciji plejmejkera. Najdublji trag ostavio je u Partizanu, čiji je dres nosio tokom osamdesetih godina. Sa crno-belima je osvojio titulu šampiona Jugoslavije i stekao reputaciju inteligentnog i pouzdanog organizatora igre. Bio je i standardni reprezentativac Jugoslavije, sa kojom je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, kao i nekoliko medalja na velikim međunarodnim takmičenjima.

Čudesni devet titula

Ipak, ono po čemu je Željko Obradović ušao u istoriju sporta vezano je pre svega za njegovu trenersku karijeru. Gotovo bez ikakvog iskustva, 1991. godine preuzeo je klupu Partizana i već u prvoj sezoni ostvario senzacionalan uspeh – osvojio je titulu prvaka Evrope 1992. godine u Istanbulu. Taj podvig, ostvaren sa mladom ekipom u izuzetno teškim okolnostima, najavio je početak jedne od najuspešnijih trenerskih karijera ikada.

Tokom narednih decenija, Obradović je vodio najveće evropske klubove: Huventud, Real Madrid, Beneton, Panatinaikos, Fenerbahče i ponovo Partizan. Gde god je radio, ostavljao je dubok trag, osvajajući nacionalne titule i dominirajući na međunarodnoj sceni. Sa Panatinaikosom je ostvario istorijske uspehe, osvojivši čak pet titula Evrolige i pretvorivši atinski klub u evropskog giganta. Ukupno je devet puta osvajao Evroligu, što ga čini najtrofejnijim trenerom u istoriji tog takmičenja.

Autor: Jovana Nerić