OLIMPIJAKOS OBJAVIO HIT SNIMAK PRED UTAKMICU SA PARTIZANOM! Najbolji igrač Evrolige otišao kod košarkaša Partizana - pogledajte sa kim se srdačno pozdravio

Utakmicom između Partizana i Olimpijakosa, koja je na programu večeras od 19.30 časova, biće otvoreno 22. kolo Evrolige.



Beogradski crno-beli i pirejski crveno-beli ukrstiće koplja u hali „Aleksandar Nikolić“, iako je ovaj duel prvobitno trebalo da se igra u Beču.

Olimpijakos je uoči meča putem Instagrama podelio atmosferu sa treninga u Beogradu, a pažnju je privukao i Frenk Nilikina, koji je prošle sezone nosio dres Partizana. Francuza su srdačno dočekali Isak Bonga i Vanja Marinković, uz prijateljske pozdrave i osmehe.



U fokusu je bio i Saša Vezenkov, jedan od najdominantnijih igrača Evrolige. Proslevljeni as najpre se pozdravio sa dugogodišnjim poznanikom Nikom Kalatesom, a zatim je razmenio nekoliko reči i sa Aleksejem Pokuševskim, sa kojim je svojevremeno delio svlačionicu Olimpijakosa.

Pogledajte:

Autor: D.Bošković