SVE JE POZNATO! Vaterpolisti Srbije saznali konačne vesti na EP, evo šta im treba da bi kao prvi prošli dalje

Sve je poznato u našoj grupi C preliminarne faze Evropskog prvenstva u vaterpolu, koje se održava u Beogradskoj areni! U duelu dva tima koja su poražena od Srbije, bolja je, očekivano, bila Španija, koja je sa pobedila Holandiju sa 14:7.

Holanđani su protiv Delfina izborili remi i osvojili bod, uprkos porazu posle peteraca, i imali su jedan prenesen bod u glavnu fazu u džepu. Španci, aktuelni prvaci sveta i Evrope, sa druge strane nisu imali ništa zagarantovano, osim prolaska dalje, a trijumfom su obezbedili tri boda za sledeću rundu.

Neizvesno je bilo do sredine druge četvrtine pošto je Holandija gubila 3:2 nakon osam minuta, potom i izjednačila, ali je do pauze favorit napravio seriju i na poluvreme otišao sa zaostatkom od 7:4.

Treća deonica je razrešila sve dileme, pošto je Španija istu dobila sa 5:2, u poslednji kvartal ušla sa viškom od šest pogodaka, pa smo do kraja samo čekali da vidimo konačan rezultat.

Konačna tabela u grupi A je već sada poznata kada je poredak u pitanju i broj prenetih bodova. Doduše, postoji teorija i šansa koja se meri u promilima da će slabašni Izrael otkinuti tri boda kasnije tokom dana Srbiji... U suprotnom, Delfini će se vratiti na prvo mesto na tabeli, koje u ovom momentu zauzima Španija.

Uglavnom, ako sve bude kako treba u sredu u poslednjem meču trećeg kola grupe C, Srbija će biti prva sa osam bodova (pet prenosi), Španija druga sa šest (tri prenosi), dok je Holandija kao treća prošla sa četiri boda (jedan prenosi). Izrael nema niti jedan.

U sledećoj fazi, ova grupa se ukršta sa grupom A, gde je Mađarska obezbedila prvo mesto i prenela maksimalnih šest bodova, a čekamo da vidimo da li će Crna Gora ili Francuska biti na drugom mestu, iako su oba tima prošla, a takođe će tek nakon tog duela biti poznato koliko poena prenose pomenute dve selekcije. Posle dva kola učinak je nula bodova za glavnu fazu takmičenja.

Autor: Jovana Nerić