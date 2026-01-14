PARTIZAN OBJAVIO RADOSNE VESTI - TRENER PARNOG VALJKA POSTAO OTAC U 52. GODINI! Klub se odmah oglasio i poslao emotivnu poruku!

Pomoćni trener Partizana Mirko Oćokoljić dočekao je najlepši trenutak u životu, po prvi put je postao otac.

Nekadašnji prvi čovek struke crno-belih na klupi, nakon odlaska Željka Obradovića, novu godinu započeo je radosnim vestima van parketa.

Njegova supruga Marija na svet je donela devojčicu Maru, a čestitke iz Humske nisu izostale, klub je brzo i javno uputio poruku dobrodošlice najmlađem članu porodice Oćokoljić.

- Naš trener Mirko Ocokoljić i njegova supruga Marija, postali su roditelji ćerke Mare! Čestitamo od srca i želimo puno sreće i dobrog zdravlja maloj Mari - stoji u objavi crno-belih.

