Nadal odgovorio Ani Ivanović: Srpkinja ishvalila Rafinu akademiju, evo šta je Španac napisao

Legendarni španski teniser Rafael Nadal, zahvalio se bivšoj srpskoj teniserki Ani Ivanović, nakon njene posete "Rafa Nadal akademiji" i pozitivnih utisaka koje je iznela.



Nakon burnog perioda na privatnom planu koji je punio stupce svetske štampe, Srpkinja je posetila Majorku, a srdačan doček joj je priredio Rafael Nadal, čiju je akademiju nedavno posetila.

Ana je provela nekoliko dana u Nadalovom kompleksu, gde je imala priliku da se uveri u vrhunske uslove koje nudi centar legendarnog Španca. Tom prilikom zabeležen je i njihov zajednički trenutak, koji je Ana podelila sa milionskim auditorijumom na platformi X.

"Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim", napisala je ranije Ana uz fotografiju na kojoj oboje ne kriju osmehe.

Thank you for such a warm welcome and showing us around the impressive @rnadalacademy!

Can’t wait to be back 🎾 @RafaelNadal pic.twitter.com/BNwYOfpLQI — Ana Ivanovic (@anaivanovic) 11. јануар 2026.

Nadalov odgovor se nije dugo čekao.

"Bilo je zadovoljstvo! Nadamo se da ćemo vas uskoro ponovo videti", poručio je Rafa u komentaru koji je za kratko vreme sakupio desetine hiljada lajkova.

Autor: D.Bošković