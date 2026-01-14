AKTUELNO

Ostali sportovi

Nadal odgovorio Ani Ivanović: Srpkinja ishvalila Rafinu akademiju, evo šta je Španac napisao

Izvor: Sport, Foto: Instagram /rafaelnadal ||

Legendarni španski teniser Rafael Nadal, zahvalio se bivšoj srpskoj teniserki Ani Ivanović, nakon njene posete "Rafa Nadal akademiji" i pozitivnih utisaka koje je iznela.


Nakon burnog perioda na privatnom planu koji je punio stupce svetske štampe, Srpkinja je posetila Majorku, a srdačan doček joj je priredio Rafael Nadal, čiju je akademiju nedavno posetila.

Ana je provela nekoliko dana u Nadalovom kompleksu, gde je imala priliku da se uveri u vrhunske uslove koje nudi centar legendarnog Španca. Tom prilikom zabeležen je i njihov zajednički trenutak, koji je Ana podelila sa milionskim auditorijumom na platformi X.

"Hvala na toploj dobrodošlici i na turi po impresivnom kompleksu Rafael Nadal akademije. Jedva čekam da se vratim", napisala je ranije Ana uz fotografiju na kojoj oboje ne kriju osmehe.

Nadalov odgovor se nije dugo čekao.

"Bilo je zadovoljstvo! Nadamo se da ćemo vas uskoro ponovo videti", poručio je Rafa u komentaru koji je za kratko vreme sakupio desetine hiljada lajkova.

Autor: D.Bošković

#Ana Ivanović

#Odgovor

#Rafael Nadal

#fotka

