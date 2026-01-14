'DOSTA NESIGURNOSTI, POGREŠNIH PASOVA, LOŠIH ODLUKA...' Trener Železničara otvorio dušu posle poraza u Turskoj, EVO na čemu će morati da se radi

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Lehije Gdanjsk u pripremnom meču u Antaliji rezultatom 0:1.

– Prvih 15 minuta nismo ličili na sebe, dosta nesigurnosti, pogrešnih pasova, loših odluka. Što nam nije svojstveno. Drugo poluvreme smo izašli mnogo bolje, ostvarili kontrolu, počeli da dominiramo i dolazili u neke situacije koje vežbamo na treningu. Međutim, u jeku tih dobrih napada dobili smo crveni karton. Pokušali smo i sa igračem manje da ostanemo dosledni ideji, da imamo punu kontrolu. Da kroz pas iz niske zone izađemo iz njihovog pritiska. To smo u nekoj meri uspevali. Pokušali smo i da izađemo visoko koliko je to bilo moguće sa hendikepom. Generalno, mogu da budem zadovoljan energijom i pristupom u drugom poluvremenu. A problemima iz prvog poluvremena ćemo da se bavimo kroz analizu – istakao je Koković.

Železničar je i sa igračem manje uspevao da sačuva kontrolu.

– Mislim da je ključna stvar to što smo napravili par korekcija u fazi izgradnje igre. Time smo ih malo zbunili i poremetili. Nije se igrač manje osetio u igri sa loptom, ali jeste u visokom pritisku. Jer smo imali igrača manje za izlazak gore. Sve u svemu, dobro smo se adaptirali na taj hendikep zadnjih 20 minuta.

Polako se ulazi u drugi deo dvonedeljnih priprema u Antaliji.

– Zadovoljan sam. Uradili smo dosta stvari. Pre svega bih istakao integraciju novih igrača u naš sistem. Očekujemo još nekoliko njih da se priključe narednih dana. Moramo i njih da uvodimo u naš model igre, ali mogu da kažem da sam relativno zadovoljan urađenim do sada – zaključio je Koković.

Ekipa iz Pančeva u trećoj proveri igra protiv Teplica 18. januara.

Autor: Iva Besarabić