Crna Gora obradovala Srbiju pobedom u Beogradu: Evo zašto je Dejan Savić doneo lepe vesti našoj zemlji!

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore je na ubedljiv način završila grupnu fazu na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu, pošto su zgromili selekciju Francuske sa 13:12. Ovom pobedom su praktično učinili uslugu reprezentaciji Srbije.

Čekala je cela Srbija rezultat ove utakmice, s obzirom na to da je i ona bila izuzetno važna za našu selekciju na Evropskom prvenstvu. Delfini su čekali utakmicu Crne Gore i Francuske, da bi Delfini manje-više znali s kim će igrati u prvoj utakmici druge faze.

Pogotovo je bitno i zbog toga što je Dušan Mandić pod suspenzijom za meč protiv Izraela, ali i prvi meč u drugoj fazi. Samim tim, daleko bolje je (bar na papiru) za našu selekciju da Mandić bude tu za utakmice sa Crnom Gorom i Mađarskom, nego li protiv Francuske, koja je slabije rangirana od preostala dva rivala.

Nije Crna Gora započela utakmicu na najbolji mogući način, pošto su dopustili protivniku da dođe dva puta do vođstva. Aleksis Drahe je postigao gol za 1:0, a onda je Loris Kaonvas to uradio 2:1, a li je posle prve deonice bilo - 3:3.

Crna Gora je uspela preko Balše Vučkovića da postigne dv agola i povede sa 5:3, a onda su ponovo Vučković i Matković doneli 7:5. Do kraja poluvremena su golove postigli i Gojković, Mačić i Janović, te se otišlo na pauzu s rezultatom 10:6.

Praktično je manje-više bila i gotova utakmica. Tako se bar činilo sve do početka četvrte četvrtine. Buje i Mas sui postigli golove i smanjili na 12:10, čime su doneli neizvesnost u ovaj meč i to izuzetno. Loris Kanovas je postigao gol i smanjio na 12:1.

Mogla je Francuska da dođe i do izjednačenja, ali su promašili čak dva zicera u samo dva minuta. Usledila je serija promašaja Crne Gore, dok je sa druge strane usledila i serija Francuske, ali ne baš dobra.

Na kraju, sve je rešio Dušan Matković golom u samom finišu za 13:11. Uspela je potom Francuska da smanji, ali nije bilo vremena da se uradi bilo šta više.

Autor: D.Bošković