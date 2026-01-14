PRVI KORAK NAPRAVLJEN Kraj Evrolige kakvu poznajemo, velikan odabrao NBA Evropu

Uskoro će mnogo toga biti jasnije.

Čini se da će tokom januara biti donete brojne odluke koje bi mogle u potpunosti da promene izgled Evrolige. Između ostalog, jedna je blizu potvrde, a to je plan Real Madrida da napusti elitno evropsko takmičenje!

Kako javlja španski "As", "kraljevski klub" je odlučio da se prikloni projektu NBA Evrope zbog čega neće potpisati novi, desetogodišnji, ugovor sa Evroligom.

- Razgovori sa NBA su napredovali, iako još uvek nije potpisan sporazum. Dijalog je u toku i ide se ka saradnji koja će promeniti košarkaški pejzaž - piše As.

Očekuje se da Real bude predvodnik novog talasa klubova u Evropi koji će se priključiti novom projektu.

- Real Madrid ostaje predvodnik novog NBA turnira o kome se mnogo pominje. Ovaj inovativni projekat ima za cilj da uključi i druge fudbalske gradove bez jake baze košarkaških navijača (Rim, PSŽ, Mančester), uspostavi uporište na tržištima poput Londona i Berlina - upravo gradova koje je NBA posetila ove nedelje - i istraži Tursku.

Prema navodima "As-a", Grčka i Srbija su tržišta koja bi ostala uglavnom neiskorišćena u okviru inicijative NBA Evrope.



Autor: Jovana Nerić