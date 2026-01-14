AKTUELNO

Košarka

PRVI KORAK NAPRAVLJEN Kraj Evrolige kakvu poznajemo, velikan odabrao NBA Evropu

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com, Public/Logo ||

Uskoro će mnogo toga biti jasnije.

Čini se da će tokom januara biti donete brojne odluke koje bi mogle u potpunosti da promene izgled Evrolige. Između ostalog, jedna je blizu potvrde, a to je plan Real Madrida da napusti elitno evropsko takmičenje!

Kako javlja španski "As", "kraljevski klub" je odlučio da se prikloni projektu NBA Evrope zbog čega neće potpisati novi, desetogodišnji, ugovor sa Evroligom.

- Razgovori sa NBA su napredovali, iako još uvek nije potpisan sporazum. Dijalog je u toku i ide se ka saradnji koja će promeniti košarkaški pejzaž - piše As.

Očekuje se da Real bude predvodnik novog talasa klubova u Evropi koji će se priključiti novom projektu.

- Real Madrid ostaje predvodnik novog NBA turnira o kome se mnogo pominje. Ovaj inovativni projekat ima za cilj da uključi i druge fudbalske gradove bez jake baze košarkaških navijača (Rim, PSŽ, Mančester), uspostavi uporište na tržištima poput Londona i Berlina - upravo gradova koje je NBA posetila ove nedelje - i istraži Tursku.

Prema navodima "As-a", Grčka i Srbija su tržišta koja bi ostala uglavnom neiskorišćena u okviru inicijative NBA Evrope.

pročitajte još

Crna Gora obradovala Srbiju pobedom u Beogradu: Evo zašto je Dejan Savić doneo lepe vesti našoj zemlji!

Autor: Jovana Nerić

#Evroliga

#Evropa

#Košarka

#NBA

POVEZANE VESTI

Domaći

OTVORILI DUŠE! Jelena Golubović dala svoj sud o Maji, Janjušu i Aneli! Anita i Anđelo priznali da im veza prelazi na VIŠI NIVO, a Miljana otkrila da j

Domaći

Nakon ŽESTOKIH obračuna Ene i Peje oglasio se njegov otac: Obratio se sinu i sa samo DVE REČI izneo svoj sud (FOTO)

Zadruga

Sve prisniji: Sandra preduzela prvi korak, pa poljubila Luku! (VIDEO)

Zadruga

Matora i Stefani se svađale zbog Munje! Isplivali novi detalji, on jedva dočekao da likuje (VIDEO)

Politika

Vučić: Uskoro veliki skup u Novom Sadu, mladi iz Pionirskog parka simbol slobode

Domaći

UZDRMALO SE TLO POD BELOM KUĆOM! Ša doživeo NERVNI SLOM zbog Mioninog ponašanja, KRICIMA i URLICIMA zatresao zidove, a onda se javno izvinio Stanislav