DELFINI OSIGURALI PRVO MESTO: Vaterpolisti Srbije preslišali Izrael na Evropskom prvenstvu

Vaterpolisti Srbije slavili su nad Izraelom sa 19:9 (4:3, 5:3, 3:1, 7:2) u meču trećeg kola grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Srbija je bila apsolutni favorit, a trijumfom je i opravdala tu ulogu. Tako su naši momci upisali i treću pobedu u glavnom gradu Srbije i potvrdili prvo mesto u Grupi C.

Od starta meča bilo je jasno da Izrael nema rešenje za olimpijskog šampiona, ali je ipak uspeo da iznenadi na startu i iskoristi mane u odbrani našeg tima - 5:5. I to je bilo sve.

U nastavku su naši momci zaigrali sa više koncentracije, uvećavali prednost i nisu dozvolili protivniku mnogo toga.

TOK MEČA:

4. četvrtina

Srbija bez problema uvećava prednost i juriša ka novoj pobedi - 13:8. Strahinja Rašović je raspucan u poslednjoj deonici, a neki golovi su veoma atraktivni - 16:8.

Ostalo je još dva minuta do kraja meča, pitanje pobednika je rešeno...

3. četvrtina

Smanjuje Izrael razliku na startu drugog poluvremena - 9:7. Izraelski golman brani bez greške!

Izrael je nepravilno izvršio izmenu, gledao se VAR i Srbiji je dosuđen peterac - Vasilije Martinović je siguran sa penala za 10:7. Sava Ranđelović pogađa sa dva metra - 11:7, a Radoslav Filipović upisuje sedmu odbranu u ovom meču.

Naredni napad, Strahinja Rašović iz nezgodne pozicije postiže još jedan gol - 12:7.

2. četvrtina

Izrael baš protiv Srbije igra najbolji meč na Evropskom prvenstvu. Nivo igre je daleko ispod onog koji treba da bi mogli ozbiljno da zaprete olimpijskom prvaku, ali pak uspevaju da iznenade - 5:5.

Petar Jakšić "popravlja stvar" i naši momci su ponovo u prednosti 6:5, a onda je precizan i sa penala - 8:5. U strelce se upisuje i Strahinja Rašović - 9:5.

1. četvrtina

Viktor Rašović postiže prvi gol za Srbiju na ovom meču! A u drugom napadu i - drugi! U strelce se upisao i Nikola Lukić (3:0), a onda je u mreži našeg tima zavšio i jedan šut Izraela.

Izraelni sa peterca smanjuju prednost Srbije (4:2), a onda jednim brzim napadom stižu i do novog pogtka (4:3). Kod našeg tima evidentan je umor kod igrača, kao i pad koncentracije u odbrani.

Delfini apsolutni favoriti

Izabranici selektora Uroša Stevanovića su do sada zabeležili dve pobede na turniru i protiv Izraela će biti apsolutni favoriti.

Na tom meču će biti lišeni usluga Dušana Mandića koji je suspendovan na dve utakmice zbog „brutalitija“ protiv Španije kada je zbog udarca Alvara Granadosa dobio direktan crveni karton.

Ipak i bez njega bi „delfini“ trebali da pronađu put do lake pobede.

Autor: D.Bošković