(UŽIVO) SRBIJA - IZRAEL: Delfini poveli, pa stali

Vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Izraela zatvaraju prvi krug takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

SRBIJA - IZRAEL 4:3 (4:3, 0:0)

TOK MEČA:

1. četvrtina

Viktor Rašović postiže prvi gol za Srbiju na ovom meču! A u drugom napadu i - drugi! U strelce se upisao i Nikola Lukić (3:0), a onda je u mreži našeg tima zavšio i jedan šut Izraela.

Izraelni sa peterca smanjuju prednost Srbije (4:2), a onda jednim brzim napadom stižu i do novog pogtka (4:3). Kod našeg tima evidentan je umor kod igrača, kao i pad koncentracije u odbrani.

Delfini apsolutni favoriti

Izabranici selektora Uroša Stevanovića su do sada zabeležili dve pobede na turniru i protiv Izraela će biti apsolutni favoriti.

Na tom meču će biti lišeni usluga Dušana Mandića koji je suspendovan na dve utakmice zbog „brutalitija“ protiv Španije kada je zbog udarca Alvara Granadosa dobio direktan crveni karton.

Ipak i bez njega bi „delfini“ trebali da pronađu put do lake pobede.

Autor: D.Bošković