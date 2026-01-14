MILUTINOV NE ŽELI DA KOMENTARIŠE PARTIZAN: Šta da kažem? Dobili smo ih 40 razlike...

Nakon novog debakla crno-belih svoje impresije izneo je Nikola Milutinov, košarkaš Olimpijakosa inače nekadašnji as Partizana.

"Prelep je osećaj, naročito u Pioniru gde sam počeo. Setio sam se kako sam trčao tribine kod Duleta, kako nas je mučio na pozitivan način. Drago mi je što sam igrao ovde posle mnogo godina i što smo pobedili", rekao je Milutinov.

Nije želeo da komentariše krizu Partizana.

"Verovatno im je sve bilo problem. Sad da komentarišem ja artizan, posle utakmice u kojoj smo ih dobili 40 razlike. Šta da kažem pozitivno za to? Trude se, rade, ne ide im trenutno. Njima je najgore", zaključio je Milutinov.

Autor: D.Bošković