Sava Ranđelović upitan koju ocenu daje Srbiji od 1 do 10 za prvi deo Evropskog prvenstva: Evo šta je odgovorio

Vaterpolisti Srbije pobedom su završili grupnu fazu Evropskog prvenstva i prvi deo takmičenja, pošto su savladali Izrael sa 19:9 i tako su osigurali prvo mesto u grupi C.

Jedan od najiskusnijih u redovima Srbije, Sava Ranđelović, posle meča je rekao da se laganije ušlo u meč, ali su kasnije rešili sve dileme.

- Znali smo da je dosta lakši protivnik, možda smo ušli malo lakše, imali smo i treninge uporedo sa ovom utakmicom, ostaje nam da se odmorimo i pripremimo za naredni meč - rekao je Sava Ranđelović.



Upitan je o Francuzima, protiv kojih Srbija igra naredni meč u okviru novoformirane grupe E, gde su još i Mađarska i Crna Gora.

- Igrali smo sa njima na pripremama, znamo da im je Vernu glavni igrač, gledaćemo njega što bolje da zatvorimo i da što agresivnije uđemo na početku, kao protiv Španije. Imamo vremena da se odmorimo i pripremimo. Pozvao bih publiku da nas podrži u što većem broju - istakao je rođeni Nišlija.

Ranđelović ne želi da gleda previše daleko, fokus je samo na Francuskoj.

- Ne razmišljamo toliko daleko, Mađari su najneugodniji rival u toj grupi, ali prvo da dobijemo Francuze, pa ćemo da razmišljamo dalje.

Upitan je koju ocenu daje za dosadašnji deo Evropskog prvenstva od 1 do 10.

- Neka bude neka sedmica.

Na kraju je upitan i koliko je zadovoljan svojom igrom.

- Zadovoljan sam, sigurno da mogu bolje, ne samo ja, nego i svi, imamo vremena da se odmorimo i što bolje spremimo za Francuze.

Autor: D.Bošković