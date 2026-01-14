'KADA SMO MISLILI DA JE GOTOVA UTAKMICA, ONI SU SE VRATILI...' Selektor Delfina posle pobede nad Izraelom pričao o Francuzima - zna šta će biti presudno!

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju Izraela rezultatom 19:9, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C na Evropskom prvenstvu.

Srbija je bila apsolutni favorit, a trijumfom je i opravdala tu ulogu. Tako su naši momci upisali i treću pobedu u glavnom gradu Srbije i potvrdili prvo mesto u Grupi C.

Nakon meča se oglasio selektor Delfina Uroš Stevanović:

"Važno je da smo pobedili. Kao prvi u grupi ukrštamo sa ove tri ekipe i znamo raspored. Prvo protiv Francuske, pa Mađarske i onda Crne Gore. Ništa se nije promenilo, moramo da pobedimo u sve tri utakmice da bismo otišli u polufinale", rekao je Stevanović posle meča za "RTS".

Srbija će prvi meč u drugoj fazi igrati u petak protiv selekcije Francuske.

"Respektujemo ih. Na SP su završili četvrti. Videli smo i danas protiv Crne Gore da nikada ne odustaju. Kada smo mislili da je gotova utakmica, oni su se vratili i na kraju čak mogli da izjednače. Znamo ih i sa turnira u Trebinju, ali sve će zavisiti od nas", poručio je Stevanović.

Srbija u narednu fazu prenosi pet bodova, a u Grupi E za protivnike ima Crnu Goru, Francusku i Mađarsku.

Mađarska u Grupi E donosi šest bodova, Španija i Crna Gora po tri, Holandija jedan bod, a Francuska ne prenosi bodove.

Autor: D.Bošković