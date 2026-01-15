AKTUELNO

Košarka

NIKOLA JEDVA PREŽIVEO NESREĆU! Poginulo 47 ljudi, on čistom srećom ostao živ: Bilo je zastrašujuće, pali smo niz liticu

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Heikki Saukkomaa ||

Nikola Vučević sada je jedan od najboljih igrača NBA lige, ali je pre 20 godina njegov život mogao da se završi u jezivoj nesreći.

Strašna železnička nesreća desila se kod Bioča, desetak kilometara od Podgorice, na putu ka Kolašinu i to 23. januara 2006. godine. Voz je iskliznuo iz šina, 47 života je ugašeno, a sreću da preživi imao je tada 15-godišnji Nikola Vučević. Dok se vagon survao niz liticu, Vučević je čistom srećom i božjom voljom prošao tek sa lakšim povredama.

- Svaki put kada vidim voz , pomislim na tu nesreću prisetio se jednom prilikom tragedije Vučević u intervjuu za američki "Orlando Sentinel", pa dodao:

- Imao sam mnogo sreće. Bilo je zastrašujuće. U tim momentima ne znaš da li ćeš ostati živ. Sada na život gledam iz potpuno drugog ugla, mnogo ga više cenim i ne uzimam ga zdravo za gotovo.

Nastavio je da opisuje detalje Nikola:

- Nastala je opšta panika u vozu. Pokušali smo da povučemo i kočnicu za slučaj opasnosti. Kada smo krenuli nizbrdo bilo je jasno da nešto nije u redu. Umesto da se krećemo do 50 kilometara na sat, voz je jurio preko 100 kilometara na čas, prebrzo...Nikola je rekao da su se on i njegov otac nalazili u prvom, ili drugom vagonu kada je voz izletio sa šina. Nakon udara, njihov vagon se skotrljao niz liticu i nekim čudom se zaustavio na točkovima, dok su ostali vagoni bili prevrnuti.

- Ne znam koliko dugo sam ostao da ležim. Bio sam pogubljen, bolela su me ramena i imao sam nekoliko posekotina. Kada sam došao sebi, prvo sam pomislio na oca. Kada sam video da je dobro i da pomaže drugim ljudima, pao mi je kamen sa srca. Zaustavili smo se na samo nekoliko metara od Morače. Tu je bila provalija od preko 30 metara i nema šanse da bismo preživeli taj pad.

Za kraj, Vučević je istakao i kako su traume ostale zauvek.

- To je nešto što nikada neću zaboraviti - zaključio je Nikola Vučević.

U noći za nama Nikola Vučević je dao koš za pobedu Čikaga nad Jutom (128:126), a prethodno je u poslednjem minutu utakmice zabeležio i rampu i time postao apsolutni heroj Bulsa. Vučević je utakmicu završio sa 35 poena, sedam skokova i pet asistencija i sada se nalazi na brojci od 17.378 poena u NBA karijeri, što znači da je na 98. mestu liste najboljih strelaca lige svih vremena, tik ispred legendarnog Kevina Mekhejla. Nikola je postao prvi i trenutno jedini, igrač u istoriji sa prostora bivše Jugoslavije u top 100 strelaca NBA lige svih vremena. Uskoro će mu se tu pridružiti i Nikola Jokić koji je na 107. mestu.

Zaista, fenomenalna karijera, koja je došla posle velike tragedije koja se po Vučevića ipak završila srećno.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#Nesreća

#Nikola Vučević

#litica

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

NBA LIGA JASNA: Nikola Jokić je najbolji!

Domaći

On je preživeo udes u kojem je kralj narodne muzike izgubio život: Kum Šabana Šaulića otkrio nepoznate detalje tragedije: Jedva je disao, svuda je bil

Fudbal

Luis Suarez zaplakao na konferenciji: Gledali smo ga kako grize i bije rivale, a ovakvog ga nismo videli (VIDEO)

Košarka

NIKOLA JOKIĆ OSTAO BEZ NAGRADE! Srbin nije MVP meseca! Legenda NBA lige ispisala istoriju!

Košarka

ŠOK! Nikola Jokić napušta Denver?

Košarka

Srbinu Amerika pod nogama! O ovome što je uradio Nikola Jokić upravo priča ceo svet